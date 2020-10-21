Двухэтажную поликлинику построят в Алтайском крае

В райцентре Советского района идет строительство двухэтажного здания поликлиники, сообщает пресс-служба Минстроя Алтайского края.

На возведение медучреждения из краевого бюджета выделено 214 млн рублей. Согласно условиям контракта, работы должны быть завершены к концу 2022 года.

Планировка новой поликлиники предусматривает регистратуру, терапевтическое отделение, аптечный киоск, кол-центр, кабинеты врача нарколога, психиатра, хирурга с перевязочными, дерматовенеролога, неотложной помощи с процедурной, отделение лучевой диагностики и женскую консультацию. Все это будет размещено на первом этаже.

Второй уровень определят под помещения доврачебного приема, кабинеты массажа, врачей участковых терапевтов, офтальмолога, онколога, невролога, отоларинголога, стоматолога-хирурга, стоматолога-терапевта, физиотерапевта и помещения функциональной диагностики, врача эндоскописта с процедурной фиброгастродуоденоскопии и подсобными помещениями, дневной стационар, прививочный кабинет с подсобными помещениями и процедурную.

Кроме того, в подвальном помещении оборудуют конференц-зал, вмещающий до 40 человек.

Ранее amic.ru писал, что барнаульские архитекторы разрешили построить дом молитвы на ул. Энтузиастов, 71. Его заказала религиозная организация "Церковь евангельских христиан-баптистов "Единство". Храм возведут в активно застраиваемом квартале, по соседству с ним будут находиться торговый центр, автосервис и спортклуб.