Аграрии Алтайского края нарастили экспорт

Экспорт продукции агропромышленного сектора Алтайского края в 2020 году вырос на 13,7%, сообщает пресс-служба Алтайпищепрома.

С января по август 2020 года суммарная стоимость отгруженной на экспорт продукции составила $182,8 млн.

Наибольший рост продемонстрировала пищевая и перерабатывающая промышленность (+27,4%). Также вырос экспорт рыбы (+24,6%), масложировой (+18,8%) и прочей (+20,1%) продукции.

"Драйвером экспорта стали подсолнечное и рапсовое масла, поставки которых в стоимостном выражении составили по 13 миллионов долларов, — уточнили в управлении. — Увеличились поставки соевых бобов в 2 раза, семян рапса в 1,3 раза, зернобобовых культур в 1,4 раза, семян льна в 1,1 раза".

Ранее amic.ru писал, что за первое полугодие 50 субъектов малого и среднего предпринимательства Алтая заключили 72 экспортных контракта на общую сумму более 30 млн долларов.