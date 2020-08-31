Зачетные практики. Алтайского края вошел в число лучших в России по опыту экспорта

В Москве прошла Всероссийская конференция на которой подвели итоги работы центров поддержки экспорта за первое полугодие 2020. По итогу события группа экспертов отметила 14 эффективных практик по экспорту из 12-ти регионов страны. Алтайский край представил два проекта: работу с подрядными организациями "Выбираю сам", и "Зачетный экспорт" — с привлечением иностранных студентов. Обе программы вошли в число лучших.
Лучшие практики размещают на сайте цифровой платформы устойчивого развития "Смартека" для дальнейшего распространения по всей России. Портал объединяет лидеров и собирает эффективные проекты на одной платформе.
Отметим, за первое полугодие 50 субъектов малого и среднего предпринимательства Алтая заключили 72 экспортных контракта на общую сумму более 30 млн долларов. Предприниматели добились таких результатов благодаря поддержке специалистов ЦПЭ.
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