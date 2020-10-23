В Алтайском крае будут судить отца, переехавшего на грузовике годовалого ребенка

28-летний житель Каменского района предстанет перед судом по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности малолетнему сыну. Инцидент произошел 28 мая 2020 года в селе Поперечном.

Как рассказали в пресс-центре СУ СКР по Алтайскому краю, тогда пьяный глава семейства находился за рулем грузовика. Двигаясь задним ходом на придомовой территории, мужчина не заметил годовалого сына и наехал на него. В результате малыш получил перелом костей таза, ссадины и ушибы. Его госпитализировали.

Свою вину в произошедшем отец признавать отказался. Расследование уголовного дела завершено, его направили в суд.