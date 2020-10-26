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Новости

Почти 50 единиц зимней спецтехники выведут на улицы Барнаула

, ИА "Амител"
Дорожники продолжают устранять последствия снегопада
Фото: barnaul.org

Фото: barnaul.org

45 единиц спецтехники МБУ "Автодорстрой" работали на дорогах Барнаула в ночь с 25 на 26 октября. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии. 

Коммунальные дорожные службы были задействованы во всех районах города. С их помощью обрабатывали песчано-соляной смесью проезжую часть. Тротуары от снега прометали тракторы, оборудованные щетками.

Отмечается, что днем 26 октября на городских улицах будут дежурить 44 единицы зимней спецтехники. 

"МБУ "Автодорстрой" призывает автомобилистов по возможности отказаться от использования личного автотранспорта, быть осторожными на дороге, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и парковки, с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники", – говорится в сообщении мэрии. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

26.10.2020 08:01
- гость -

Полная и безоговорочная победа над снегом!!! При температуре +4 у снега не было шансов.

26.10.2020 08:03
- гость -

Ага. Выходил, воды по колено. Все сапоги промочил.

26.10.2020 08:05
- гость -

Тротуары от снега прометали тракторы, оборудованные щетками.

Доплыл до гаража. Следов прометенных тротуаров не наблюдал. Кроссовки промочены.

26.10.2020 08:10
Гость

Деньги по пилены, погода удачно помогла.

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