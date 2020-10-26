Почти 50 единиц зимней спецтехники выведут на улицы Барнаула

45 единиц спецтехники МБУ "Автодорстрой" работали на дорогах Барнаула в ночь с 25 на 26 октября. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Коммунальные дорожные службы были задействованы во всех районах города. С их помощью обрабатывали песчано-соляной смесью проезжую часть. Тротуары от снега прометали тракторы, оборудованные щетками.

Отмечается, что днем 26 октября на городских улицах будут дежурить 44 единицы зимней спецтехники.

"МБУ "Автодорстрой" призывает автомобилистов по возможности отказаться от использования личного автотранспорта, быть осторожными на дороге, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и парковки, с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники", – говорится в сообщении мэрии.