Телеведущая Екатерина Андреева раскритиковала суждения об опасности коронавируса. Свое мнение она опубликовала в комментариях под записью в Instagram бизнесмена Яна Яновского.

Предприниматель рассказал, что во время посещения Большого театра практически не снимал маску, хотя большинство других зрителей были без средств защиты. Яновский призвал подписчиков соблюдать необходимые меры безопасности и думать о других.

Андреева же высказала другое мнение.

"А я хочу подумать о тех закошмаренных людях, которым внушают страшную опасность от этого вируса. Данные статистики говорят о том, что смертность очень низкая", – написала телеведущая.

По словам Андреевой, во всем мире уровень смертности в период пандемии не только не повысился, но даже стал ниже. "Не люблю, когда так примитивно дурят народ", – добавила Андреева.

Позже комментарий исчез со страницы Яновского, однако скриншот уже разлетелся по интернету.