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"Примитивно дурят". Екатерина Андреева оценила опасность коронавируса

, ИА "Амител"
По словам одного из главных лиц Первого канала, показатели смертности до и во время пандемии практически не отличаются
Екатерина Андреева / Фото: stolcom.com

Екатерина Андреева / Фото: stolcom.com

Телеведущая Екатерина Андреева раскритиковала суждения об опасности коронавируса. Свое мнение она опубликовала в комментариях под записью в Instagram бизнесмена Яна Яновского.

Предприниматель рассказал, что во время посещения Большого театра практически не снимал маску, хотя большинство других зрителей были без средств защиты. Яновский призвал подписчиков соблюдать необходимые меры безопасности и думать о других.

Андреева же высказала другое мнение.

"А я хочу подумать о тех закошмаренных людях, которым внушают страшную опасность от этого вируса. Данные статистики говорят о том, что смертность очень низкая", – написала телеведущая.

По словам Андреевой, во всем мире уровень смертности в период пандемии не только не повысился, но даже стал ниже. "Не люблю, когда так примитивно дурят народ", – добавила Андреева.

Позже комментарий исчез со страницы Яновского, однако скриншот уже разлетелся по интернету.

 

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

27.10.2020 14:37
- гость -

Ну она большим умом никогда не отличалась. Проведите ее по ковидным госпиталям, по местам складирования трупов, может ума добавится.

27.10.2020 14:38
- гость -

Увольнять с волчьим билетом такие "лица" без мозгов.Если не понимает где работает и какое внимание к выступлениям сотрудников центральных каналов, пусть выражает "своё мнение" в своём инстаграмме и зарплату получает там же.

27.10.2020 14:44
- гость -

Катя - это только говорящая голова. Не стоит наделять ее какой-то глубокой мыслительной деятельностью. Она всего лишь диктор, а не телеведущая.

27.10.2020 14:59
Потёмкин

А в чём она не права,если взглянуть на статистику выявленных в АК? 203,204,206,207,210,214- действительно,примитивнее некуда...

27.10.2020 15:02
- гость -

Она права в том, что ношение маски не проходит бесследно. У меня теперь аллергия, высыпания на лице и самое неприятное, надеваю маску и начинаю задыхаться, головокружение, обморок. И это не фейк и не призыв к игнору маски, каждый решает сам, но как всегда - одно лечишь, другое калечишь. И прежде, чем препираться между собой далёких от медицины, пусть хотя бы сами медики придут к какому-то единому мнению, а то, кто в лес, кто по дрова... А народ мечется, как загнанный волк.

27.10.2020 15:05
- гость -

вы реально закошмаренные. Складирование трупов от необходимости вскрытий. Кто придумал, зачем? очереди в поликлиниках - от вас бешеных врачи убежали, вот и очереди. А вы с каждой сплей несетесь со всех ног к врачу. Зачем? из-за вас не едет скорая к сердечникам, к гипертоникам..Кто придумал открыватьзакрывать больничный у бабки, которая в компе одним пальцем печатает ОДНА? тех, кто реально болеет, была бы возможность вылечить если бы им не отказывали в помощи полгода, и не дожидались обострения всех хороней, с кторыми и ковид и мовид приведут к тяяжелейшим последствиям. Однако болезнь новая, болеют ей и молодые, и даже тяжело. Кому-то все это очень выгодно. Причем не только у нас

27.10.2020 15:06
***

я бы может с ней и согласился, если бы не горы трупов. и то что пишут что раньше на вскрытие уходило 2 - 3 дня а сейчас до 10. Если не стало больше трупов откуда задержки ?
сезон отпусков и поталогоанатомов ?

27.10.2020 15:14
- гость -

насчет статистики тут против не попрешь! права. а вот тактику лечения быть может не стоило такую делать. по словам паскова(см ютуб) это стандартное поведение вируса. в здоровой среде он быстро слабеет от поколения к поколению. а в среде больных(а там они руку протяни) наоборот становится агрессивней.

27.10.2020 15:15
- гость -

Проведите ее по ковидным госпиталям, по местам складирования трупов, может ума добавится.
--------------
Давай на всю страну 10 больниц оставим и будем по ним водить - ужасы показывать.

По данным росстата
Рост смертности за шесть месяцев 2020 года по сравнению с январем-июнем 2019 года составил 3,1%.

27.10.2020 15:16
- гость -

я бы может с ней и согласился, если бы не горы трупов. и то что пишут что раньше на вскрытие уходило 2 - 3 дня а сейчас до 10. Если не стало больше трупов откуда задержки ?
сезон отпусков и поталогоанатомов ?
------------
Медицину дооптимизировали, работать некому стало

27.10.2020 15:17
Alex1976

27.10.2020 15:06
Трупов реально стало больше, только не ковидных, а от не оказания медпомощи. Вчера возил парня, у него производство венков, так вот он и сказал что мрут в основном не от вашего ковида.

27.10.2020 15:23
Я

Умные люди с весны ещё поняли, что все это дичь. Больше слушайте, что вам в телевизоре говорят. Что ж за болезнь такая страшная, что ее переносят не замечая.
А, если вы не знали, что простуда может перейти во что-то более серьёзное, то поздравляю - теперь вы знаете!

27.10.2020 15:29
***

умершим от ковида считается тот кому этот диагноз при жизни поставили.
а если нет - то даже увидев при вскрытии что у человека нет легких - все равно он не от ковида умер...вот вам и статистика. оптимизация шла постепенно а трупов всплеск резкий. Если морг в краевом перинотальном перепрофилировали под взрослых.

27.10.2020 15:33
- гость -

оптимизация шла постепенно а трупов всплеск резкий.
-------------
Нет всплеска трупов. Ещё раз, рост смертности за первое полгодие относительно 2019 года 3.1% по данным росстата.

27.10.2020 15:37
- гость -

В Москве в мае и июне был всплеск 40-50%.
Это не рост?
В Алтайском крае будет рост в октябре процентов 50, это не рост?

27.10.2020 15:42
- гость -

Зачем сейчас вскрывают ВСЕ трупы? зачем? обьясните, если сможете.

27.10.2020 16:00
Мадам

По словам одного из главных лиц Первого канала

Ну уж если такое лицо говорит "эНфизема" лёгких, а не эМфизема... что брать с остальных...

27.10.2020 16:00
- гость -

это что?!
Вот вам:
На памятнике «Дети – фронту» в Комсомольске-на-Амуре обнаружили немецкий эскадренный миноносец типа 1936A(Mob), состоявший на вооружении Кригсмарине в годы Второй мировой войны.

27.10.2020 16:03
точный

Люблю Екатерину! Молодец! Статистика то вещ упрямая. Столько -значит столько.

27.10.2020 16:08
- гость -

Аллергия у вас появилась после ношения маски , а Катенька боится эНфиземы ( хоть бы посмотрела как это называется правильно ) ! А как же медики (большинство) всю трудовую жизнь ходят в масках ?! А сейчас ещё и в спец .костюмах , болеют по второму разу и умирают из-за таких дур , как она ??!! Слов нет , и руки опускаются ...
И ещё : её то лечить будут в вип палате , а вы .... в обычных больницах , если вам мест хватит и мед.работников

27.10.2020 16:17
Ден

Да.... видно не зацепила ещё твоих знакомых и близких эта зараза..... Я раньше был лучшего мнения о ней, Видно и правда лучше читать что вам пишут для экрана, а свой хлам из головы не печатать ...

27.10.2020 16:23
Дядька

Права Екатерина, уважаю, а мешков поленицу нафотать и на мусорке можно... Есть такое понятие как- постановочное действие.

27.10.2020 16:24
AleksandrK

СТАТИСТИКА-ВЕЩЬ УПРЯМАЯ, НО НЕКОТОРЫЕ ЛЮДИ ЗНАЧИТЕЛЬНО УПРЯМЕЕ !

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