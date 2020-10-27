В Алтайском крае осудили контрабандистов, погубивших четырех сапсанов

Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Алтайскому краю

Вынесен приговор троим контрабандистам, которые пытались вывезти в Казахстан соколов-сапсанов, занесенных в Красную книгу РФ. Противоправную деятельность пресекли сотрудники Погрануправления регионального ФСБ России.

Гражданина одной из стран Центральной Азии и его пособников из России признали виновными в контрабанде и незаконном приобретении особо ценных диких животных.

"Зная о высокой рыночной стоимости редких соколов, принадлежащих к виду сапсан, и осознавая противоправный характер своих действий, группа лиц по предварительному сговору разработала схему по их незаконному перемещению в обход установленных пунктов пропуска через госграницу РФ", – констатировали в пресс-центре УФСБ РФ по региону.

Как выяснили силовики, мужчины приобрели шесть краснокнижных птиц, после чего держали их в неволе и передавали друг другу для доставки в пограничную зону Угловского района. План оказался провальным – при попытке пересечения границы контрабандистов задержали.

Редких птиц перевозили в плохих условиях, из-за чего четыре из них погибли. Двум соколам потребовалась помощь ветеринаров. Сейчас здоровью птиц ничего не угрожает.

Ущерб, который контрабандисты причинили государству, составил около четырех миллионов рублей.

"Как сообщила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, решением суда в зависимости от роли и степени участия гражданам назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года; 2 года 2 месяца условно с испытательным сроком 2 года; 1 год 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Уголовное дело в отношении четвертого участника, игравшего ведущую роль в преступной схеме и непосредственно нашедшего потенциального покупателя для живого "товара", выделено в отдельное производство", – уточнили в ведомстве.

Ранее amic.ru писал, что в Павловском районе, неподалеку от Барнаула, биологи выпустили на волю 10 краснокнижных ящериц.