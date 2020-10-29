В Алтайском крае снова ужесточат масочный режим

Власти Алтайского края на основании рекомендаций главного государственного санитарного врача страны приняли решение об очередном ужесточении масочного режима. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
В ближайшее время губернатор Алтайского края Виктор Томенко подпишет документ об изменениях в соответствующий указ. В частности, носить маски потребуют в транспорте, на парковках и в лифтах.
Кроме того, сохранится требование о соблюдении масочного режима в местах массового пребывания людей.
Стоит отметить, что в числе рекомендаций губернаторам от федерального Роспотребнадзора было большее число профилактических мер. В частности, временный запрет ночных ресторанов, клубов и развлекательных мероприятий, но информации о том, какие из этих ограничений введут в Алтайском крае, пока не поступало.
Комментарии
А в холодильник можно без маски заглядывать?
Ой-ой, а то вдруг главный санитарный врач прибежит и захочет сожрать мой суп, за то, что я без маски его достаю.
Тебе нужно устраиваться в школу Петросяна, в дошкольный класс.
Зато все ночные заведения и рестораны активно зазывают на НГ корпоративы..