Новосибирский профессор назвал фактор, в пять раз снижающий риск заражения COVID-19

Доктор биологических наук и заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов назвал фактор, в пять раз снижающий вероятность заражения коронавирусом.

По мнению специалиста, которое он озвучил в рамках форума биотехнологий OpenBio, риск заболеть COVID-19 снижает ношение очков.

"Оказывается, люди, которые носят очки, заражаются COVID-19 в пять раз реже. В Китае это очень ярко проявляется, потому что там мало носят контактные линзы, зато носят очки более 80%. Так вот... среди больных всего 10% носили очки", – цитирует ученого РБК.

Также Нетесов отметил множество противоречивых мнений об эффективности медицинских масок. По словам эксперта, согласно исследованиям, около 85% инфицированных носили маски, однако половина от этого числа заразилась от членов своей семьи. Разумеется, в домашнем кругу заболевшие не использовали средства защиты.