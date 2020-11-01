Новосибирский профессор назвал фактор, в пять раз снижающий риск заражения COVID-19

Доктор биологических наук и заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов назвал фактор, в пять раз снижающий вероятность заражения коронавирусом.
По мнению специалиста, которое он озвучил в рамках форума биотехнологий OpenBio, риск заболеть COVID-19 снижает ношение очков.
"Оказывается, люди, которые носят очки, заражаются COVID-19 в пять раз реже. В Китае это очень ярко проявляется, потому что там мало носят контактные линзы, зато носят очки более 80%. Так вот... среди больных всего 10% носили очки", – цитирует ученого РБК.
Также Нетесов отметил множество противоречивых мнений об эффективности медицинских масок. По словам эксперта, согласно исследованиям, около 85% инфицированных носили маски, однако половина от этого числа заразилась от членов своей семьи. Разумеется, в домашнем кругу заболевшие не использовали средства защиты.
Комментарии
Не верю дохтуру, сочиняет на ходу.
Бог, дал человеку систему самовосстановления организма, в виде многочисленных рецепторов на подошвах ног. Массируйте эти точки и будет вам избавление от новой чумы и не только. Простое приспособление, поддон с мелкой щебенкой и массируйте, как можно дольше и много раз в день, раз запустили свой организм всевозможными лекарствами. Мудрый да поймет. Но обязательно прибежит дежурная по сайту, Федя и как в той басне про мартышку, которая крутила очки, будет сыпать вопросами , куда прикладывать, сколько есть и как, и что.
Ура, я, очкарик!
1.11.2020 11:13
гость
Что-то нету Феди. Может быть уже щебенку массирует?
не носили и носить не будем!
а 1.11.2020 11:08 поможет только шпринцовка с гвоздями (с)
А можно ещё такую теорию выдвинуть с той же доказательной базой, что и доктора:
«В Китае так мало случаев заражения, потому что 90% населения - китайцы».
А теперь попробуйте опровергнуть ))
в оригинале:
Китайские учёные установили, что люди с плохим зрением в пять раз реже заражаются COVID-19. Но при одном условии - если они носят не контактные линзы, а очки.
то есть
1. плохое зрение
2. очки
а так то, если у соседа бревно в глазу видишь хорошо - то и очки не помогут
1.11.2020 11:15
- гость -
Ура, я, очкарик!-----------------------Чему радуешься, четырехглазый?!!!!!!!!!!!!!!
А ведь прав был наш мэр в том как правильно надевать маску.
Главное верить. Эффект плацебо может быть и от очков, и от массажа, и от мытья рук.
не только маска помогает, но и чистые руки, а то вот в магазине стоит тетка - маска на рту, а сама грязным пальцем лезет в носу ковыряться, а потом будет кричать, что маску носила, а ей не помогло
из близкого окружения самый первый заразившийся и переболевший был очкарик....бред...
Соглашусь, что муть. Если ты лежишь в больнице полуживой, какие тебе к черту очки!