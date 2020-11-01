Новый рекорд по ежесуточному приросту зараженных зафиксировали в России

За прошедшие сутки в России зафиксировано 18 665 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
На первом месте по ежесуточному приросту расположилась Москва (5261), на втором – Санкт-Петербург (896), а на третьем – Московская область (545). Алтайский край с показателем в 223 случая заражения занимает 15-ю строчку среди всех регионов России.
Всего в стране с начала пандемии зафиксирован 1 636 781 случай заражения. Выздоровели 1 225 673 пациента (10 259 за прошедшие сутки). Летальных исходов – 28 235 (за прошедшие сутки скончались 245 пациентов с подтвержденным коронавирусом).
Комментарии
Люди болеют. А Амику лишь бы о рекордах писать. Как дети малые.
Чем больше тестируют тем больше прирост. Вирус у всех.
Почему сразу у всех то, я например ОРВИ приболел, а не вашей короной.
Как видно по цифрам проблем с тестами нет только в мАскве.
1.11.2020 17:58
- гость -
Почему сразу у всех то, я например ОРВИ приболел, а не вашей короной.
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У тебя все впереди. Не минет чаша сея каждого.
масквабад это отдельное государство)
Не минет чаша сея каждого.
Капец грамотеи, я под столом)))
может не минует
Капец грамотеи, я под столом)))
Н-да. Рано тебя что-то сегодня срубило.
Нестандартная форма глагола МИНОВАТЬ
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Цитата из Двенадцати стульев:
Старухи, пригнувшись и не оборачиваясь на стоявший в углу на мытом паркете громкоговоритель, продолжали есть, надеясь, что их минет чаша сия.