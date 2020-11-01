Новый рекорд по ежесуточному приросту зараженных зафиксировали в России

За прошедшие сутки в России зафиксировано 18 665 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

На первом месте по ежесуточному приросту расположилась Москва (5261), на втором – Санкт-Петербург (896), а на третьем – Московская область (545). Алтайский край с показателем в 223 случая заражения занимает 15-ю строчку среди всех регионов России.

Всего в стране с начала пандемии зафиксирован 1 636 781 случай заражения. Выздоровели 1 225 673 пациента (10 259 за прошедшие сутки). Летальных исходов – 28 235 (за прошедшие сутки скончались 245 пациентов с подтвержденным коронавирусом).