Россиянам разрешат использовать материнский капитал для сельской ипотеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство подготовило постановление, согласно которому родители смогут направить материнский капитал в качестве взноса по сельской ипотеке. Об этом пишет "Интерфакс".

"Зачастую банки отказывали заемщикам, ссылаясь на то, что использование материнского капитала правилами не предусмотрено. Теперь людям будет проще оформить кредит на покупку или строительство жилья", – сказал глава правительства.

Он также отметил, что кабинет министров расширит перечень регионов, в которых на приобретение жилья можно будет взять сумму кредита в размере 5 млн рублей.

Напомним, что программа сельской ипотеки работает в России с начала 2020 года. В ее рамках выдается льготная ипотека с максимальной ставкой 3% годовых. Предельная сумма кредита в размере 5 млн рублей доступна для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа, для других субъектов РФ – 3 млн рублей.

Первоначальный взнос по сельской ипотеке начинается от 15%, а максимальный срок кредита составляет 25 лет. Программа продлится до 31 декабря 2022 года.