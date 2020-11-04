За последние сутки в Алтайском крае зафиксировали 221 новый случай коронавируса, сообщает оперштаб региона. Общее число заболевших теперь составляет 20 113 человек.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 74, Бийск – 19, Рубцовск – 11, Заринск – 10, Павловский район – 9, Новоалтайск, Мамонтовский район – по 8 заболевших, Алейск, Первомайский район – по 7 заболевших, Славгород, Локтевский район – по 6 заболевших, Белокуриха, Алтайский район, Романовский, Тальменский районы – по 5 заболевших, Яровое, Заринский, Новичихинский, Рубцовский районы – по 4 заболевших, Поспелихинский район, Родинский районы – по 3 заболевших, Егорьевский, Кулундинский, Табунский, Чарышский районы – по 2 заболевших, Благовещенский, Завьяловский, Косихинский, Петропавловский, Ребрихинский, Третьяковский районы – по 1 заболевшему.

За все время в крае выздоровели 16 902 человека с коронавирусом. За последние сутки из больниц выписали 182 пациента.

Скончались еще 12 человек. Всего в регионе зарегистрировали 820 летальных случаев. 404 пациента умерли от COVID-19, еще 412 – по иным причинам, четыре случая находятся на экспертизе.

На 4 ноября в тяжелом состоянии находятся 557 пациентов, из них 180 подключены к аппаратам ИВЛ.