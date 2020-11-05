Владимир Путин назвал Алтай шикарным местом

Президент России Владимир Путин назвал Республику Алтай шикарным местом. Комплимент региону глава государства сделал во время встречи с молодежью после возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому в среду, 4 ноября.

В ходе разговора с Путиным одна из участниц беседы – воспитанница военно-патриотического центра "Вымпел" – рассказала президенту, что приехала в Москву из Республики Алтай. В ответ на это президент сказал, что это "красивое место, шикарное".

Девушка рассказала главе государства, что собирается стать связистом. Путин пожелал ей удачно выбрать вуз и вспомнил о "хорошей" академии связи в Санкт-Петербурге.

Отдельно президент заметил, что хоть Горный Алтай в целом остается туристическим местом, в этом году его посетило особенно большое число людей, пишет ТАСС.