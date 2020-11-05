163 новых случая заражения COVID-19 подтвердили в Республике Алтай

За минувшие сутки в Республике Алтай выявили 163 новых случая заболевания коронавирусом, пишет региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Диагноз подтвердился у 82 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у шести детей; у 22 жителей Майминского района, в том числе у одного ребёнка; у 22 жителей Чемальского района, в том числе у одного ребёнка; у 18 жителей Усть-Коксинского района; у семи жителей Онгудайского района; у пяти жителей Усть-Канского района; у пяти жителей Шебалинского района; у двух жителей Турочакского района.

Таким образом, общее число лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в регионе достигло 8438. Выздоровели 5686 человек, из которых 94 – за прошедшие сутки.

Как ранее сообщил amic.ru, 3 ноября в Горном Алтае скончались пять пациентов с COVID-19. Всего в республике зарегистрировали 64 летальных исхода.