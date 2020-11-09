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Новости

Медики назвали основную причину тяжелого течения коронавируса

, ИА "Амител"
Жители северного полушария чаще страдают от тяжелой формы COVID-19

Группа врачей из Великобритании пришли к выводу, что недостаток витамина D в организме приводит к тяжелому течению коронавирусной инфекции.

Специалисты изучили ежедневную статистику по коронавирусу и отметили, что в северном полушарии, где более распространена сезонная нехватка витамина D, чаще регистрируются тяжелые случаи COVID-19.

Как объяснил один из авторов работы Гарет Дэвис, вирус SARS-CoV-2 нацелен на белковый шип ACE2 на поверхности клеток и приводит к истощению белка. По его мнению, именно этот процесс убивает людей, а большое количество витамина D позволяет предотвратить процесс.

Как отмечает Express, исследование еще не прошло рецензирование и для полноценной экспертной оценки нужно еще не менее года. Между тем, сами ученые уверены, что развитие осложнений связано именно с нехваткой витамина.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

9.11.2020 08:59
- гость -

Почему в Индии и Бразилии десятки тысяч смертей?

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