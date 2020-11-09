Медики назвали основную причину тяжелого течения коронавируса

Группа врачей из Великобритании пришли к выводу, что недостаток витамина D в организме приводит к тяжелому течению коронавирусной инфекции.

Специалисты изучили ежедневную статистику по коронавирусу и отметили, что в северном полушарии, где более распространена сезонная нехватка витамина D, чаще регистрируются тяжелые случаи COVID-19.

Как объяснил один из авторов работы Гарет Дэвис, вирус SARS-CoV-2 нацелен на белковый шип ACE2 на поверхности клеток и приводит к истощению белка. По его мнению, именно этот процесс убивает людей, а большое количество витамина D позволяет предотвратить процесс.

Как отмечает Express, исследование еще не прошло рецензирование и для полноценной экспертной оценки нужно еще не менее года. Между тем, сами ученые уверены, что развитие осложнений связано именно с нехваткой витамина.