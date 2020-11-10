Таксист из Алтайского края протаранил ворота в Краснодаре, чтобы скрыться от погони

Житель Алтайского края устроил ДТП в Краснодаре. Мужчина протаранил ворота в садоводстве.

Как сообщают "Кубанские новости", посреди ночи водитель одной из служб такси на автомобиле Datsun, двигаясь по улице Зеленой садового товарищества "Энергетик", протаранил металлические ворота. Обошлось без пострадавших.

Виновник инцидента рассказал, что якобы пытался скрыться от преследования другого человека, который имел к нему личную неприязнь. Таксист специально снес ворота, полагая, что они откроются, и мужчина поедет дальше.

Автомобилиста доставили в полицию за неуплату административных штрафов в срок. По факту умышленной порчи чужого имущества идет проверка.

Ранее amic.ru писал о ДТП, которое произошло в Заринске. Сотрудники ДПС составляли протокол на таксиста, в этот момент в служебный автомобиль полицейских врезалась Lada Vesta.