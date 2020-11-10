"МегаФон" запустит в Барнауле "умные" счетчики ЖКХ с доступом в интернет

"МегаФон" готов подключить более 50 млн "умных" приборов учета ЖКХ. Для этого специалисты компании разработали инновационную сеть мобильной связи NB-IoT (от англ. Internet of Things – "интернет вещей"). Это новый стандарт сотовой связи, предназначенный для обмена информацией между устройствами без участия человека.

"По закону "Об электроэнергетике", с 1 января 2022 года в новых жилых домах должны стоять интеллектуальные приборы учета электроэнергии. Уже сейчас мы готовы принять в свою сеть в Барнауле более 50 млн таких устройств. А у сбытовых компаний еще есть время на закупку, установку и проверку необходимого оборудования и сервисных платформ", – комментирует директор по развитию корпоративного бизнеса Сибирского филиала "МегаФона" Максим Скворцов.

Сигнал NB-IoT может распространяться на расстояние до 15 км и эффективно проникать в подвалы и промышленные помещения со сложными внутренними конструкциями. При этом от одной стандартной бытовой батарейки устройство NB-IoT проработает до 10 лет.

Все это делает технологию NB-IoT наиболее подходящей для цифровизации таких сфер, как ЖКХ, энергетика, транспорт, логистика, системы безопасности, городская инфраструктура и промышленность. Ее внедрение обусловлено не только изменениями законодательства, но и экономической эффективностью.

Кроме отрасли ЖКХ, технологии "интернета вещей" активно внедряют на территории Сибири в социально значимых проектах. SIM-карты "МегаФона" используют в кардиографах в машинах скорой помощи, в терминалах безналичной оплаты в городском транспорте, в системах городского освещения, учета передвижения транспорта и других сферах.