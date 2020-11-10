Томенко рассказал о поломке второго аппарата КТ и принимаемых мерах

В Бийске и Рубцовске вышли из строя аппараты КТ, в связи с чем региональные власти принимают меры, чтобы минимизировать влияние этого фактора на качество оказания медицинских услуг. Об этом на своей странице в Instagram рассказал глава региона Виктор Томенко.

Губернатор перечислил четыре основные меры. Во-первых, это максимально быстрый ремонт оборудования. Работа с сервисными центрами уже идет.

Во-вторых, перенаправление потоков пациентов для прохождения нужных исследований на других аппаратах КТ. Так, в Бийске томографы есть в ЦГБ и онкодиспансере. В Рубцовске запустят новый аппарат через две недели. До этого времени нагрузку на себя возьмут сотрудники рентген-кабинетов.

В-третьих, расширение возможности проведения необходимых исследований на имеющихся цифровых рентгеновских аппаратах. В частности, задействуют рентгены, расположенные в поликлиниках.

В-четвертых, ускорение работы по вводу в эксплуатацию томографов, которые уже закуплены регионом.

"Эти меры позволят несколько смягчить последствия поломок томографов и продолжить работу по проведению необходимых исследований на выявление вирусных пневмоний для пациентов Бийска, Рубцовска и прилегающих к ним районов", — подчеркнул Томенко.

Он отметил, что новые аппараты КТ в ближайшее время запустят в Алейске, Рубцовске и Барнауле. Причем, на краевую столицу придутся сразу четыре дополнительных компьютерных томографа. Это позволит удвоить возможности по диагностике, уточнил глава региона.

Ранее amic.ru писал, что в Бийске расширят возможности проведения рентгенологических исследований из-за поломки единственного в городе аппарата КТ, расположенного в Консультативно-диагностическом центре.