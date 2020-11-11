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Власти: поломка аппаратов КТ не оставит жителей Бийска и Рубцовска без диагностики

, ИА "Амител"
Медучреждения выполняют поручения губернатора
Фото: из архива amic.ru

Фото: из архива amic.ru

Часть поручений главы Алтайского края Виктора Томенко, которые были даны в связи с выходом из строя двух аппаратов КТ в Бийске и Рубцовске, уже выполнены. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Специалисты сервисного центра после переговоров с представителями регионального Минздрава вскоре приступят к устранению неполадок. До проведения ремонта часть пациентов с клиническими проявлениями заболеваний будут направлять на рентген. Медики утверждают, что это не сильно отразится на качестве диагностики.

"Даже если на рентгенограмме нет признаков поражения легких, но у пациента присутствуют симптомы заболевания – врач будет назначать лечение исходя из клинической картины, а не лучевой, – пояснил главный рентгенолог Алтайского края Владимир Колмогоров. – Говоря простым языком, врач лечит не "снимок", а пациента с учетом степени выраженности симптомов заболевания (кашель, насморк, температура, низкое насыщение кислородом и т.д.)".

По словам Колмогорова, не каждого пациента с признаками поражения легких следует направлять на КТ. Во многих случаях отклонения проявятся и на рентгеновском снимке, однако решение о назначении того или иного вида диагностики должен принимать врач.

Задействованы все рентгенаппараты в поликлиниках и поликлинических отделениях городов. Каждый из них делает более 300 снимков в день.

Так, в наукограде рентгеновские исследования проводят в Бийском диагностическом центре и корпусе Бийской горбольницы № 2, где готовят к открытию еще одну площадку под ковидный госпиталь.

Наиболее сложных пациентов будут направлять на томографы в Бийскую ЦГБ и онкологический диспансер. Для обеспечения безопасности людей и минимизации риска заражения составят специальный график и разведут потоки пациентов.

По оценке краевых властей, эти меры позволят оставить на прежнем уровне объемы проводимых исследований на выявление вирусных пневмоний для пациентов Бийска, Рубцовска и прилегающих к ним районов.

Кроме того, Виктор Томенко поручил ускорить запуск новых компьютерных томографов, чтобы в дальнейшем исключить подобные сбои в работе и нарастить объемы проводимых исследований в два раза.

"Система здравоохранения края работает со значительной перегрузкой. На пределе не только люди, но и техника, – подчеркнул губернатор. – Наша задача – минимизировать риски и предусмотреть все возможные сбои. В крае уже закуплены шесть КТ, которые необходимо запустить как можно быстрее".

Новые аппараты КТ до конца месяца начнут работать в Алейской ЦРБ, горбольнице № 3 Рубцовска, горбольницах № 12 и № 4 Барнаула и в Центре охраны материнства и детства. В декабре запланирована поставка томографа в Диагностический центр Алтайского края.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

11.11.2020 07:41
- гость -

Говоря простым языком, врач лечит не "снимок", а пациента с учетом степени выраженности симптомов заболевания (кашель, насморк, температура, низкое насыщение кислородом и т.д.)

Вот такая вот у нас скрепная медицина. Выяснилось, что аппараты КТ и вовсе не нужны. Может и лекарства не нужны? Только зелёнка, боярка и кора дуба.

11.11.2020 07:55
- гость -

будут направлять на рентген.

Не сомневаюсь, у них в штате есть и более талантливые врачи, которые даже при поломке рентгена смогут методом постукивания по грудной клетки определить ковид.

11.11.2020 08:01
- гость -

Часть поручений главы Алтайского края Виктора Томенко, которые были даны в связи с выходом из строя двух аппаратов КТ в Бийске и Рубуцовске, уже выполнены.--- без губернатора КТ не ремонтируются...

11.11.2020 08:10
- гость -

Нужно народных целителей привлекать. Гадалок и нумерологов.

11.11.2020 08:15
- гость -

От этих поручений толку совсем нет. Езжай домой в Красноярск и братву свою забери!

11.11.2020 08:27
- гость -

Что то напоминает анекдот:
- Доктор, может, меня в реанимацию?
- Больной, не занимайтесь самолечением. Доктор сказал в морг – значит в морг.

11.11.2020 08:44
- гость -

Дооптимизировались путин и компашка - города с сотнями тысячами жителей имеют по одному КТ!!!

11.11.2020 08:52
- гость -


11.11.2020 08:44
- гость -
Пересидент только о своих друзьях заботится...

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