Власти: поломка аппаратов КТ не оставит жителей Бийска и Рубцовска без диагностики

Часть поручений главы Алтайского края Виктора Томенко, которые были даны в связи с выходом из строя двух аппаратов КТ в Бийске и Рубцовске, уже выполнены. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Специалисты сервисного центра после переговоров с представителями регионального Минздрава вскоре приступят к устранению неполадок. До проведения ремонта часть пациентов с клиническими проявлениями заболеваний будут направлять на рентген. Медики утверждают, что это не сильно отразится на качестве диагностики.
"Даже если на рентгенограмме нет признаков поражения легких, но у пациента присутствуют симптомы заболевания – врач будет назначать лечение исходя из клинической картины, а не лучевой, – пояснил главный рентгенолог Алтайского края Владимир Колмогоров. – Говоря простым языком, врач лечит не "снимок", а пациента с учетом степени выраженности симптомов заболевания (кашель, насморк, температура, низкое насыщение кислородом и т.д.)".
По словам Колмогорова, не каждого пациента с признаками поражения легких следует направлять на КТ. Во многих случаях отклонения проявятся и на рентгеновском снимке, однако решение о назначении того или иного вида диагностики должен принимать врач.
Задействованы все рентгенаппараты в поликлиниках и поликлинических отделениях городов. Каждый из них делает более 300 снимков в день.
Так, в наукограде рентгеновские исследования проводят в Бийском диагностическом центре и корпусе Бийской горбольницы № 2, где готовят к открытию еще одну площадку под ковидный госпиталь.
Наиболее сложных пациентов будут направлять на томографы в Бийскую ЦГБ и онкологический диспансер. Для обеспечения безопасности людей и минимизации риска заражения составят специальный график и разведут потоки пациентов.
По оценке краевых властей, эти меры позволят оставить на прежнем уровне объемы проводимых исследований на выявление вирусных пневмоний для пациентов Бийска, Рубцовска и прилегающих к ним районов.
Кроме того, Виктор Томенко поручил ускорить запуск новых компьютерных томографов, чтобы в дальнейшем исключить подобные сбои в работе и нарастить объемы проводимых исследований в два раза.
"Система здравоохранения края работает со значительной перегрузкой. На пределе не только люди, но и техника, – подчеркнул губернатор. – Наша задача – минимизировать риски и предусмотреть все возможные сбои. В крае уже закуплены шесть КТ, которые необходимо запустить как можно быстрее".
Новые аппараты КТ до конца месяца начнут работать в Алейской ЦРБ, горбольнице № 3 Рубцовска, горбольницах № 12 и № 4 Барнаула и в Центре охраны материнства и детства. В декабре запланирована поставка томографа в Диагностический центр Алтайского края.
Комментарии
Говоря простым языком, врач лечит не "снимок", а пациента с учетом степени выраженности симптомов заболевания (кашель, насморк, температура, низкое насыщение кислородом и т.д.)
Вот такая вот у нас скрепная медицина. Выяснилось, что аппараты КТ и вовсе не нужны. Может и лекарства не нужны? Только зелёнка, боярка и кора дуба.
будут направлять на рентген.
Не сомневаюсь, у них в штате есть и более талантливые врачи, которые даже при поломке рентгена смогут методом постукивания по грудной клетки определить ковид.
Часть поручений главы Алтайского края Виктора Томенко, которые были даны в связи с выходом из строя двух аппаратов КТ в Бийске и Рубуцовске, уже выполнены.--- без губернатора КТ не ремонтируются...
Нужно народных целителей привлекать. Гадалок и нумерологов.
От этих поручений толку совсем нет. Езжай домой в Красноярск и братву свою забери!
Что то напоминает анекдот:
- Доктор, может, меня в реанимацию?
- Больной, не занимайтесь самолечением. Доктор сказал в морг – значит в морг.
Дооптимизировались путин и компашка - города с сотнями тысячами жителей имеют по одному КТ!!!
11.11.2020 08:44
- гость -
Пересидент только о своих друзьях заботится...