Массовое ДТП с участием автомобиля такси произошло в Барнауле

Сразу несколько машин столкнулись на пересечении улиц Попова и Сергея Семенова в Барнауле. О происшествии рассказали очевидцы в социальных сетях.

Несколько иномарок, включая автомобиль такси, столкнулись в рамках одной полосы. Движение по ней оказалось перекрыто.

На месте аварии работают сотрудники ДПС, МЧС и медики. Информации о пострадавших нет.

Подробности инцидента уточняются.

Ранее amic.ru писал о том, что в Барнауле на перекрестке улиц Попова и Балтийской ночью 10 ноября столкнулись Porsche Cayenne и Toyota Corolla. Виновником аварии стал 29-летний водитель Porsche, который не выдержал безопасную дистанцию до впередиидущего автомобиля.