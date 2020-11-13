Барнаулец спас 14-летнюю девочку от падения с балкона многоэтажки

11 ноября на балконе 10-го этажа жители Барнаула заметили 14-летнюю девочку. Она стояла за перилами и плакала.
Инцидент произошел в доме по адресу Георгия Исакова, 264. 34-летний Александр решил подняться к подростку и выяснить, что произошло. Он отвлек девушку разговорами, она потеряла бдительность и мужчина перетянул ее к себе. Горожанин вызвал скорую и передал школьницу врачам.
"Выяснилось, что у девушки долго было подавленное состояние, проблемы с семьей, друзьями и сверстниками в школе. И когда произошла очередная семейная ссора, девушка ушла из дома и задумала плохое", – сообщает паблик Barnaul 22 со ссылкой на Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul.
Комментарии
теперь он обязан на ней женица
Бедная девочка. Что то в семье не так, раз она до этого дошла
Понятно, что не хотела прыгать. У мужчин все гораздо трагичней, если решил, то сделает.
Это подростковый максимализм, когда кажется, что весь мир тебя не понимает, все против тебя. Что эта любовь в жизни была единственной, что никогда не сможешь жить без него.
Все это бред, все проходит и забывается и это пройдет, но это понимают не все...
Спас её.Теперь на неё должен подействовать психолог."Заканчиваю свой жизненный дебют".Во времена Достоевского наука "Психология" и её практика только начиналась...
13.11.2020 16:33
гостьЯ
Тут не то что не понимают.., просто не всегда оказывается рядом человек который смог бы понять и объяснить жизненные перипетии!