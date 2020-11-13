Барнаулец спас 14-летнюю девочку от падения с балкона многоэтажки

11 ноября на балконе 10-го этажа жители Барнаула заметили 14-летнюю девочку. Она стояла за перилами и плакала.

Инцидент произошел в доме по адресу Георгия Исакова, 264. 34-летний Александр решил подняться к подростку и выяснить, что произошло. Он отвлек девушку разговорами, она потеряла бдительность и мужчина перетянул ее к себе. Горожанин вызвал скорую и передал школьницу врачам.

"Выяснилось, что у девушки долго было подавленное состояние, проблемы с семьей, друзьями и сверстниками в школе. И когда произошла очередная семейная ссора, девушка ушла из дома и задумала плохое", – сообщает паблик Barnaul 22 со ссылкой на Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul.