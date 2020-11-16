В Алтайском крае водитель насмерть сбил пенсионера и скрылся

ГИБДД Алтайского края разыскивает водителя, который насмерть сбил 66-летнего мужчину и скрылся с места ДТП. Подробности сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в четверг, 12 ноября, около 23:30 на 419 км Чуйского тракта в полутора километрах от села Мост-Иша в Красногорском районе.

Автомобиль неустановленной марки сбил пенсионера, который шел по краю проезжей части. Машина с места происшествия скрылась. Пострадавший скончался до прибытия медиков.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по этому ДТП, просят сообщить по телефонам ГИБДД: 8(38535) 22-5-33 либо 02.