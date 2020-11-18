Депутаты согласовали кандидатуру первого вице-премьера Республики Алтай

Госсобрание согласовало назначение Эжера Ялбакова первым заместителем председателя правительства Республики Алтай, сообщает пресс-служба регионального парламента. Его кандидатуру внес глава региона Олег Хорохордин.

31 депутат поддержал Ялбакова, семь народных избранников проголосовали против.

"В должности первого заместителя председателя правительства Республики Алтай Эжер Ялбаков будет координировать деятельность исполнительных органов государственной власти Республики Алтай по вопросам внутренней политики Республики Алтай, межнациональной и межконфессиональной политики, информационной политики, государственной политики в области средств массовой информации", – уточнили в пресс-службе республиканских властей.

Эжер Ялбаков с 2005 года работает в аппарате главы и правительства республики. В частности, он уже занимал должность первого заместителя руководителя единого аппарата главы региона и республиканского правительства. Также был главой Усть-Канского района, исполнял обязанности министра культуры, руководил Государственной инспекцией труда, отделами правовой экспертизы и контрольно-аналитического управления.