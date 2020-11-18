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Анализ на COVID-19 не выходя из дома. Где в Барнауле сдать тест на коронавирус

, ИА "Амител"
Клиника "Пигмалион" сделает тест, даже если у вас температура

"У вас нет показаний для теста на ковид", – говорят в городской поликлинике. "Мы не делаем тесты температурящим", – отвечают в частной. Знакомо? Уже несколько месяцев в Барнауле сдача анализа на COVID-19 – это испытание, которое не всем удается пройти до конца. В сети клиник "Пигмалион" нашли решение: теперь здесь проводят исследования с доставкой на дом. Как это? Рассказываем.

Прежде всего напомним, что сейчас есть два основных типа теста. Первый – анализ, который позволяет определить, есть ли коронавирус в вашем организме в данное время. Если да, то вы небезопасны для окружающих, нужно будет принять решение о самоизоляции, чтобы не заражать родных, друзей и коллег.

Второй метод показывает, имеет ли человек иммунные клетки, выработавшиеся в ответ на присутствовавший в организме вирус. Проще говоря, болели ли вы ковидом некоторое время назад. Но делают такой анализ, как правило, уже после перенесенного заболевания.

Если вы почувствовали себя плохо (поднялась температура, появился продолжительный кашель) или потеряли обоняние, то самый верный способ узнать наверняка – сдать тест на COVID-19. Также исследование рекомендуется проводить тем, кто имел контакт с зараженными. Предупрежден – значит вооружен.

Но как это сделать? В поликлинике мазки берут, как правило, у больных с серьезными признаками болезни и людей пенсионного возраста. Да и сидеть там в очередях лишний раз – дело опасное.

Клиника "Пигмалион" предлагает простое решение: вы сдаете анализ дома или где удобно. Заказать пакет для самостоятельного забора на анализ COVID-19 можно и лично, и через курьера. Эту услугу оказывает филиал центра, расположенный на улице Шевченко, 152. Но только по предварительной записи. Стоимость и иную информацию можно уточнить по телефону 8-995-908-22-90.

Срок готовности анализа – 3-4 дня (исключая день забора биоматериала), экспресс-тест делается за 1-2 дня (без учета дня забора). Результаты приходят на электронную почту пациента. 

Кроме того, специалисты центра ответят на все вопросы по COVID-19 по номеру горячей линии 8-800-201-32-03.

Медицинский центр "Пигмалион"
Ул. Шевченко, 152;
Ул. Песчаная, 98;
Павловский тракт, 221;
Ул. Малахова, 90.
Телефон: 8-800-201-32-03
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Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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