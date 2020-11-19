Четверг, 19 Ноябрь, 18:27

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 76,26
€ 90,35
-10°


2015608 +23610
Обь
33см -30

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный городДистанционное обучениеКоронавирус на Алтае
Новости

Дипломы, медали и сувениры: победители конкурса "Главная кошка" получили награды

, ИА "Амител"
Подарки финалистам вручили организаторы конкурса – представители "Радио Дача"

Победители конкурса "Главная кошка города" получили заслуженные призы и подарки. Хозяева приехали на торжественное вручение от "Радио Дача" вместе с пушистыми чемпионами. Из-за пандемии присутствовать лично смогли не все, но поделились фотографиями своих питомцев.

"В прошлом году на вручение призов приехали все герои: финалисты познакомились друг с другом, а хозяева за горячим чаем обсудили конкурс и своих любимцев. В этом году за подарками приглашали по одному, чтобы соблюсти необходимые меры безопасности. Но радости от встречи было не меньше", – рассказали организаторы конкурса. 

Напомним, что титул "Главная кошка Барнаула" и годовой запас корма достался кошке по кличке Тузик. В Бийске победителем стал кот Семен, в Горно-Алтайске – Шаман.

Генеральный партнер конкурса в Барнауле: ООО "Евростиль", сеть оптик "Евростиль". Партнеры: сеть ветеринарных аптек "Зоомир", интернет-зоомагазин "Котофей".

Генеральный партнер конкурса в Бийске: ООО "Бийский рыбозавод". Партнеры: торговая компания "Терем", компания "Волчихинские напитки", клиника микрохирургии глаза "Евростиль", сеть ветеринарных аптек "Зоомир".

Генеральный партнер конкурса в Горно-Алтайске: ООО "Зоомир". Партнеры: клиника микрохирургии глаза "Евростиль", портал "Новости Горного Алтая". 

"Радио Дача Бийск": 107,8 FM,
программа "Удачный час" по будням, 16:00-17:00, тел. автоответчика 8 (3854) 777-078.
"Радио Дача Барнаул": 107,4 FM,
программа "Удачный час", по будням, 12:00-13:00, 19:00-20:00, тел. автоответчика 8 (3852) 20-28-38.
"Радио Дача Горно-Алтайск": 102.2 FM

Материалы по теме

 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
Loading...
18:08
Дипломы, медали и сувениры: победители конкурса "Главная кошка" получили награды 0
17:53
Пациенты с ВИЧ жалуются на проблемы с исследованиями и дефицит препаратов в Алтайском крае 0
17:42
Антиковидные меры в России продлили до 2022 года 6
17:30
Пассажирка-антимасочница из Барнаула прославилась на всю страну благодаря Первому каналу 8
17:15
В УФСИН рассказали о перспективах Ефремова в колонии 3
17:04
"Коварная" яма стала причиной сразу двух аварий на алтайской трассе 6
16:53
Ледяной дождь обрушился на Владивосток и превратил город в царство Снежной королевы 1
16:41
Алтайские единороссы отстояли социальные поправки в краевой бюджет на 2021 год 5
16:29
Зима не помешает. Как в Барнауле реконструируют важный мост через Власиху 1
16:16
Жителя Алтайского края осудят за заражение 15-летней школьницы ВИЧ 5
16:03
Водитель автобуса избил пассажира за отказ надеть маску 11
15:55
Свыше 10 тысяч человек заразились коронавирусом в Горном Алтае 0
15:42
Следователи предъявили обвинение руководителям барнаульского медцентра "Добрый доктор" 25
15:30
Билайн ускорил мобильный интернет в городах Алтайского края и Республики Алтай 3
15:20
Движение через Канатный проезд в Барнауле закроют до конца зимы 0
15:06
Незаконная история. В барнаульский музей передали добычу "черных археологов" 4
14:58
Общее число заболевших COVID-19 в России превысило 2 миллиона человек 1
14:45
Фильм о судьбах алтайских ветеранов ВОВ теперь могут увидеть все желающие 0
14:33
От коуча до ментора. Как успешный предприниматель помогает молодежи найти свое дело 2
14:21
Алтайскому предпринимателю запретили опрыскивать поля с несерийного самолета 3
14:09
Горячее питание алтайских школьников в 2021 году станет дороже 9
13:55
В ВОЗ рассказали об оптимизме в ситуации с COVID-19 в России 6
13:43
Россиян могут оставить без YouTube и Facebook 17
13:31
Пассажиропоток аэропорта Барнаула по итогам 2020 года может снизиться на треть 5
13:20
Ученые обнаружили необычное свойство прививки от гриппа 3
13:07
Житель Алтая устроил "кровавую баню" 1
12:54
Рубцовские чиновники объяснили, зачем им гироскутеры и сегвеи 10
12:40
Более половины россиян назвали себя настоящими мужчинами 4
12:29
СК показал видео задержания руководителей барнаульской сети клиник "Добрый доктор" 30
12:15
Эксперт рассказал, когда ждать спад заболеваемости COVID-19 в Алтайском крае 4
12:03
Работники алтайской молочной компании украли 140 кг масла 3
11:51
Капитан сборной России по футболу извинился за разгромное поражение от Сербии 11
11:37
Мужчина погиб при пожаре в Барнауле 0
11:16
Арену в Рубцовске за 250 млн назвали в честь Сергея Гимаева. Это странно. Вот почему 5
11:14
"Ростелеком" впервые провел интернет в шести селах Алтайского края 3
11:01
Тысяча человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае 23
10:52
Самосвал снес трубу теплотрассы и оставил без тепла 1800 домов алтайского райцентра 4
10:40
Более миллиона жителей Алтайского края прошли вакцинацию от гриппа 4
10:28
Вирусолог рассказал, как снизить риск заражения коронавирусом дома 0
10:15
Работать бережно. Как алтайские предприятия повышают эффективность труда в пандемию 0
10:01
Стало известно, в чем обвиняют директора барнаульской сети клиник "Добрый доктор" 33
09:50
Житель Алтайского края украл электроинструменты у невнимательного приятеля 0
09:34
Ученые назвали перхоть одним из симптомов опасного заболевания 0
09:29
В России стартовали продажи PlayStation 5 1
09:16
Алтайский ЦУР готов разобраться с жалобами жителей края в интернете 23
09:01
Вкусно по-домашнему. Куда в Барнауле сходить на бизнес-ланч 4
08:45
Роскомнадзор потребовал от Google вернуть ролики Владимира Соловьева в тренды YouTube 48
08:28
"Особняк" за один рубль. В Барнауле четвертый год продают историческое здание 15
08:15
Жителей Алтайского края призывают не выходить на первый лед 0
08:02
Здесь не курят: 25 простых правил, помогающих побороть вредную привычку 9
07:48
СК России проверяет информацию о мошенничестве в отношении Лидии Федосеевой-Шукшиной 7
07:33
Алтайские спасатели вытащили провалившуюся в открытый люк собаку 3
07:17
Сотрудники барнаульского водоканала стали призерами научной конференции 0
07:01
Еще 100 млн рублей выделили на кухонное оборудование для алтайских школ 0
06:46
People назвал самого сексуального мужчину в мире 8

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.