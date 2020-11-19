Дипломы, медали и сувениры: победители конкурса "Главная кошка" получили награды

Победители конкурса "Главная кошка города" получили заслуженные призы и подарки. Хозяева приехали на торжественное вручение от "Радио Дача" вместе с пушистыми чемпионами. Из-за пандемии присутствовать лично смогли не все, но поделились фотографиями своих питомцев.

"В прошлом году на вручение призов приехали все герои: финалисты познакомились друг с другом, а хозяева за горячим чаем обсудили конкурс и своих любимцев. В этом году за подарками приглашали по одному, чтобы соблюсти необходимые меры безопасности. Но радости от встречи было не меньше", – рассказали организаторы конкурса.

Напомним, что титул "Главная кошка Барнаула" и годовой запас корма достался кошке по кличке Тузик. В Бийске победителем стал кот Семен, в Горно-Алтайске – Шаман.

Генеральный партнер конкурса в Барнауле: ООО "Евростиль", сеть оптик "Евростиль". Партнеры: сеть ветеринарных аптек "Зоомир", интернет-зоомагазин "Котофей".

Генеральный партнер конкурса в Бийске: ООО "Бийский рыбозавод". Партнеры: торговая компания "Терем", компания "Волчихинские напитки", клиника микрохирургии глаза "Евростиль", сеть ветеринарных аптек "Зоомир".

Генеральный партнер конкурса в Горно-Алтайске: ООО "Зоомир". Партнеры: клиника микрохирургии глаза "Евростиль", портал "Новости Горного Алтая".

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