Зима не помешает. Как в Барнауле реконструируют важный мост через Власиху

Зима не станет помехой для реконструкции моста по улице Мамонтова в селе Власиха. Об этом заявили в компании ООО "Виарум", которой и выпало практически заново строить переправу. Напомним, работы ведутся в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Их стоимость, как следует из муниципального контракта, составляет более 53 миллионов рублей.

Чем не угодил старый мост

Старый мост через реку Власиха уже исчерпал свой ресурс и находился в аварийном состоянии. Ремонтировать его было бесполезно. К тому же он уже не справлялся с возросшим транспортным потоком. Согласно проектно-сметной документации длина нового моста составит чуть более 47 метров, ширина – 9 метров, включая проезжую часть и два тротуара с каждой стороны.

К работам подрядная организация приступила в начале сентября. За два с половиной месяца сделано уже немало.

"Мы сделали объездную дорогу, обустроили освещение, демонтировали старый мост и подготовили площадки под будущие опоры нового моста. В настоящий момент мы готовимся к погружению свай под будущие четыре опоры моста. Каждая опора состоит их 16 свай по 16 и 17 метров", – рассказывает прораб ООО "Виарум" Вадим Фомин.

По его словам, весь участок благоустройства составит около 120 метров.

Зимой тоже можно строить

В этом году компания планирует закончить обустройство опор. А уже в начале 2021 собирается приступить к монтажу пролетных строений. Весной-летом обещает уже закончить благоустройство. А в августе 2021 года намерена сдать мост в эксплуатацию. Полностью завершить работы по реконструкции моста планирует к 1 сентября 2021 года.

"В этот срок мы уложимся. Все работы ведутся в соответствии с графиком производства, отставаний нет", – подчеркнул Фомин.

Зима дорожников не пугает. Говорят, что им уже приходилось работать в зимний период, а потому уверены, что сложностей не возникнет.

"Новый мост будет надежным и полностью справится с той нагрузкой, которая на него возложена. И транспортные пути в селе Власиха, и связь города с прилегающими территориями и поселками", – обещает Вадим Фомин.

А пока водителям придется ездить по объездному пути: с 26.10.2020 по 30.08.2021 проезд по мосту на улице Мамонотова в селе Власиха закрыт в связи с его реконструкцией.

В городском комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи просят участников дорожного движения быть внимательными и по возможности выбирать заранее маршруты объезда. Дорожники приносят извинения за причиненные неудобства.