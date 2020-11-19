Ректоры вузов двух Алтаев выступили против снижения цены обучения из-за дистанта

Совет ректоров вузов Алтайского края и Республики Алтай провел экстренное заседание по вопросу снижения стоимости очного обучения в связи с дистантом и решил не делать никаких скидок. По словам представителей учебных заведений, весь объем услуг по договорам платного обучения выполняется.

Как пишут "Вести Алтай", родители и студенты недовольны дистанционной формой обучения – по их словам, качество образования сильно снизилось и не стоит тех денег, что они заплатили.

"Вот нам сбрасывают лекцию и забавно, что это даже не наш преподаватель, просто случайный человек, который записал этот ролик и выложил на YouTube", – заявила одна из студенток.

Вместе с тем руководство вузов выступает против снижения стоимости – все условия договоров выполняются и лекции проводятся в том же объеме и в то же время. Кроме того, образовательные учреждения несут дополнительные траты.

Как рассказал ректор АлтГТУ Андрей Марков, чтобы обеспечить возможность дистанционного чтения лекций, вузу пришлось докупить программное обеспечение, и на нормальный учебный процесс ушло порядка 10 млн рублей.

Как ранее сообщил amic.ru, cтуденты АлтГУ потребовали от администрации вуза перевести их на дистант. Они опасаются заболеть и утверждают, что в учреждении не соблюдаются антиковидные меры. Учащиеся направили электронное письмо ректору Сергею Бочарову, в СМИ и Роспотребнадзор.