"Мы не готовы умирать". Студенты АлтГУ потребовали перевода на дистант

Студенты АлтГУ потребовали от администрации вуза перевести их на дистант. Они опасаются заболеть и утверждают, что в учреждении не соблюдаются антиковидные меры. Учащиеся направили электронное письмо ректору Сергею Бочарову, в СМИ и Роспотребнадзор.
По словам авторов обращения, в университете не обрабатываются аудитории, охранники измеряют температуру бесконтактными термометрами, просто касаясь запястья, а масочный режим в вузе не соблюдается.
"Приходишь в аудиторию – там мусор со вчерашнего дня не убран! А если пришел рано и застал техничку, которая моет коридор, то на запах определяешь (пока я их еще различаю), что никакой хлорки нет. А если технички моют, то только пол, а парты, стулья, подоконники, ручки никто не протирает", – цитирует обращение "Толк".
Многие студенты и преподаватели уже переболели COVID-19 или болеют прямо сейчас, а некоторые – в тяжелой форме. На занятиях находятся по 8-10 человек, остальные болеют или не посещают пары из-за страха заражения.
"Пожалуйста, отправьте нас на дистант! Так учиться невозможно! Это прямая угроза жизни и здоровью студентов. Мы не готовы умирать от коронавируса и заполнить тот самый мобильный морг, который на днях установили около одной из больниц", – сказано в письме.
При этом ранее Минобр издал указ о переводе вузов Москвы и Санкт-Петербурга на дистант, указав, что власти регионов могут сами принимать решение о вводе удаленного обучения при согласовании с Роспотребнадзором.
Комментарии
По словам авторов обращения, в университете не обрабатываются аудитории, охранники измеряют температуру бесконтактными термометрами, просто касаясь запястья, а масочный режим в вузе не соблюдается.
Страдайте, менеджеры. АГУ превращается в ПУХТО. Смеюсь.
учиться по дистанту, работать так же. и заработную плату потом увидите из далека.
Не учусь в АлтГУ, но обращение студентов поддерживаю!
Прав был тот, кто сказал, что хуже дурака может быть только дурак с инициативой...
Вы посмотрите ка на них! Мобильный морг им не нравится! Томенко с Попенко вам же сказали, что все под контролем! Да и тетя из министерства образования вчера сказала, что вы все малоорганизованные....Протирайте ручки сами и за знаниями.....
Будущее за цифровой техники. Надо привыкать.
Думаю, власти пойдут навстречу пожеланиям учащихся. В прошлый раз, когда предпенсионеры попросили об увеличении пенсионного возраста, власти выполнили их пожелания. Предлагаю попросить президента, чтобы он помог все наши деньги отдать, например, Ротенбергу или Абромовичу.
17.11.2020 16:10
- гость -
По правописанию видно, что для тебя это будущее наступило уже сегодня...
16:13
Чучмек
А вы, запятую пропустили.
Как рассказывали родители, в их студенчество в АСХИ обнаружили больных сифилисом. Ручки дверей были обмотаны тряпками, пропитанными хлоркой, а открывать двери рекомендовалось пинком.
Отчислить ссыкунов, пусть без высшего образования по своим деревням сидят и боятся, и в масках в сельпо ходют. Их уровня им хватит для работы на селе, а в город ни-ни, там страшный ковидла!
охранники измеряют температуру бесконтактными термометрами, просто касаясь запястья,
А ты где хотела, чтобы тебя касались охранники измеряя температуру?
в АСХИ обнаружили больных сифилисом, а открывать двери рекомендовалось пинком.
Но они открывали жопой, врываясь в аудитории задом вперед с криком: "Забодаю, забодаю!"
Выдайте уже студентам по килограмму хлорки каждому, чтобы самостоятельно посыпали парты и экраны своих смартфонов!
Вот только на днях на машинах ездили против дистанта, их суд защитил, значит они правы. Идите уже, студенты, в аудитории, учитесь, не ленитесь
запорный универ вообще можно распустить, никто не заметит. Просто бытовую технику будет продавать большее количество людей без "вышки"
Смотри нежные какие там собрались, позор края. Медиков в госпиталя направили, а этим парты не протирают?! Привыкли опой штаны протирать, и от других требуют им протирать...Тьфу, гадость какая.
Странно, студентов-медиков медиков медиков можно отправлять а ковидные госпиталя дежурить, а эти даже учиться не хотят
Какие нежные студенты пошли.
А дистант - это развал образования.
Так учиться могут лишь процентов десять студентов, остальные 90% деградируют и отстают
И грошь цена таким "специалистам"
1610. Я Азербайджан. В русском не очень. Учить поздно да и не нужно. Русский язык уже во всех республиках запретили. Алтайский буду учить.
Ладно бы преподаватели возрастные выступили, а то молодняк. Учиться неохота?