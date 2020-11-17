"Мы не готовы умирать". Студенты АлтГУ потребовали перевода на дистант

Студенты АлтГУ потребовали от администрации вуза перевести их на дистант. Они опасаются заболеть и утверждают, что в учреждении не соблюдаются антиковидные меры. Учащиеся направили электронное письмо ректору Сергею Бочарову, в СМИ и Роспотребнадзор.

По словам авторов обращения, в университете не обрабатываются аудитории, охранники измеряют температуру бесконтактными термометрами, просто касаясь запястья, а масочный режим в вузе не соблюдается.

"Приходишь в аудиторию – там мусор со вчерашнего дня не убран! А если пришел рано и застал техничку, которая моет коридор, то на запах определяешь (пока я их еще различаю), что никакой хлорки нет. А если технички моют, то только пол, а парты, стулья, подоконники, ручки никто не протирает", – цитирует обращение "Толк".

Многие студенты и преподаватели уже переболели COVID-19 или болеют прямо сейчас, а некоторые – в тяжелой форме. На занятиях находятся по 8-10 человек, остальные болеют или не посещают пары из-за страха заражения.

"Пожалуйста, отправьте нас на дистант! Так учиться невозможно! Это прямая угроза жизни и здоровью студентов. Мы не готовы умирать от коронавируса и заполнить тот самый мобильный морг, который на днях установили около одной из больниц", – сказано в письме.

При этом ранее Минобр издал указ о переводе вузов Москвы и Санкт-Петербурга на дистант, указав, что власти регионов могут сами принимать решение о вводе удаленного обучения при согласовании с Роспотребнадзором.