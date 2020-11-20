ВОЗ рекомендовала не использовать ремдесивир для лечения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила с заявлением, что не рекомендует к использованию ремдесивира для лечения коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
"Ремдесивир не оказывает значимого влияния на смертность или другие важные для пациентов результаты, такие как необходимость механической вентиляции легких или время для клинического улучшения", – констатировали в ВОЗ.
В организации уточнили, что в своих выводах основываются на четырех независимых исследованиях, которые не выявили положительного эффекта использования ремдесивира при коронавирусной инфекции, в том числе и при осложнениях на легкие.
Напомним, в сентябре Минздрав России включил ремдесивир в число шести лекарственных средств, которые можно применять для лечения коронавирусной инфекции.
В ведомстве пояснили, что использовать указанные препараты можно только по решению врачебной комиссии, "если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения".
Однако министерство констатировало, что пока нельзя сделать однозначный вывод о том, насколько эти медикаменты эффективны.
Комментарии
арбидол, кагоцел, гриппферон, тенотен и процие фуфломицины проверьте
20.11.2020 09:43
Аборигеша
арбидол, кагоцел, гриппферон, тенотен и процие фуфломицины проверьте
На этих медикаментах много людей с известными фамилиями кормятся, нельзя.
Ходят слухи, что к третьей волне коронавируса останутся здоровыми только доктор Малышева и Мясников.
Гриппферон-интерферон нормальный препарат. Что такое интерферон и как он вырабатывается в человеческом организме погуглите сами.
Назвать Малышеву "здоровой" нельзя. На голову, уж точно.
20.11.2020 09:43
Аборигеша
а вы сами болели орви и принимали арбидол или другой иммуномодулятор?
по себе могу сказать что редкое применение иммуномодуляторов дает результат, организм усиливает борьбу с вирусом.
"организм усиливает борьбу с вирусом." - чуть поподробнее плиз ! Как и почему он, организм, это делает ?
Абориген какой именно препарат из указанных вами не помог вам при орви, очень хочу прочитать.
20.11.2020 10:43
Рубцовчанин
иммуномодулятор повышает число лимфоцитов в крови, в особенности Т-клеток (CD3), повышает число Т-хелперов (CD4), не влияя на уровень Т-супрессоров (CD8), нормализует иммунорегуляторный индекс, стимулирует фагоцитарную функцию макрофагов и повышает число естественных киллеров (NK-клеток).
20.11.2020 10:46
Лола
Абориген какой именно препарат из указанных вами не помог вам при орви, очень хочу прочитать.
Ни один не помог. Потому что это было не ОРВИ, а триппер.
Малышева очень наглядно все показывает и доходчиво, не понимаю некоторых комментаторов, которые смеются над ней.
20.11.2020 10:22
Eugene
Нагуглил "Расстрельный_список_препаратов" - "интерферон". Познавательно, ага.