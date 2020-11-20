ВОЗ рекомендовала не использовать ремдесивир для лечения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила с заявлением, что не рекомендует к использованию ремдесивира для лечения коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

"Ремдесивир не оказывает значимого влияния на смертность или другие важные для пациентов результаты, такие как необходимость механической вентиляции легких или время для клинического улучшения", – констатировали в ВОЗ.

В организации уточнили, что в своих выводах основываются на четырех независимых исследованиях, которые не выявили положительного эффекта использования ремдесивира при коронавирусной инфекции, в том числе и при осложнениях на легкие.

Напомним, в сентябре Минздрав России включил ремдесивир в число шести лекарственных средств, которые можно применять для лечения коронавирусной инфекции.

В ведомстве пояснили, что использовать указанные препараты можно только по решению врачебной комиссии, "если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения".

Однако министерство констатировало, что пока нельзя сделать однозначный вывод о том, насколько эти медикаменты эффективны.