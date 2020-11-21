Сын погибшего в ДТП с Ефремовым отказался идти на примирение с артистом

Старший сын погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова, Виталий, не готов пойти на примирение с актером. Об этом рассказал представляющий интересы Захарова-младшего адвокат Сергей Аверцев.
Ни при каких обстоятельствах мой доверитель не готов пойти на примирение с Ефремовым. Данная позиция Виталия Захарова последовательна и не менялась с момента слушания дела в первой инстанции", — цитирует юриста ТАСС.
Напомним, что первоначально Виталий Захаров требовал от Ефремова 7,3 миллиона рублей, но в итоге получил только 1 миллион.
Напомним, вечером 8 июня пьяный Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и протаранил фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице. 8 сентября его приговорили к восьми годам колонии общего режима, однако позднее суд смягчил наказание актеру на полгода.
Комментарии
Напомним, что первоначально Виталий Захаров требовал от Ефремова 7,3 миллиона рублей, но в итоге получил только 1 миллион.
) понятно. Да Ефремову его примирение до лампочки.
Там Великого Адвоката - Добровинского напялили.
амик, а нафиг вы эту тему продвигаете? платят вам что ли за такие темки?
Жадность фраера погубит.
на днях на БСЗ прошел ежегодный (!) конкурс "Инженерное решение". Награждены и целые коллективы и отдельные ИТР.
Ну и какое интернет-издание об этом хоть обмолвилось? Где интервью с этими ребятами?
А если какая-нибудь Асмус сиську (???) показала или Сволочкова ногу выше головы задрала вы будете до упису смаковать и фотки с разных ракурсов выкладывать. Стыдно, товарищи, СМИшники
13:35
- гость -
амик, а нафиг вы эту тему продвигаете?
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Ты кто такое? Ты чо хотел?
13:40
- гость -
на днях на БСЗ прошел ежегодный (!) конкурс "Инженерное решение". Награждены и целые коллективы и отдельные ИТР.
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Так напиши в комментарии. Что там за ииновационное решение каждый год выдумывают?
Так напиши в комментарии. Что там за ииновационное решение каждый год выдумывают?
не, лучше где их применяют