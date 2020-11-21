Сын погибшего в ДТП с Ефремовым отказался идти на примирение с артистом

Старший сын погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова, Виталий, не готов пойти на примирение с актером. Об этом рассказал представляющий интересы Захарова-младшего адвокат Сергей Аверцев.

Ни при каких обстоятельствах мой доверитель не готов пойти на примирение с Ефремовым. Данная позиция Виталия Захарова последовательна и не менялась с момента слушания дела в первой инстанции", — цитирует юриста ТАСС.

Напомним, что первоначально Виталий Захаров требовал от Ефремова 7,3 миллиона рублей, но в итоге получил только 1 миллион.

Напомним, вечером 8 июня пьяный Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и протаранил фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице. 8 сентября его приговорили к восьми годам колонии общего режима, однако позднее суд смягчил наказание актеру на полгода.