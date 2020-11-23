Главный онколог Минздрава назвал ранние симптомы рака легких

Беспричинное повышение температуры и не обусловленная нагрузками слабость могут оказаться первыми вестниками развития онкологического заболевания, рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва" главный онколог Минздрава Андрей Каприн.

"Вот нет ничего, нет простудных явлений. Вот у человека возникает температура: даст бог, что это не рак легкого, но это все равно какое-то воспалительное заболевание может быть, обусловленное в том числе и онкологическим заболеванием. Та же кишка, небольшой распад опухоли, в другой локализации", – привел пример эксперт.

По его словам, температура выше 37,3 градуса, сопровождающаяся слабостью, – это достаточное основание, чтобы обратиться к врачу. Дальнейшие исследования уже должны показать, с чем это связано.

К более поздним симптомам относятся головокружение, боли в голове и легких, потери сознания и кровохаркание. Вообще любые кровяные выделения должны как минимум насторожить, подчеркнул Каприн.

Ранее amic.ru писал, что онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин назвал наиболее распространенные первые симптомы рака головного мозга, появление которых требует незамедлительного обращения к специалисту.