"Ростелеком" установил на трассах Алтая два комплекса весогабаритного контроля

"Ростелеком" построил пункты весогабаритного контроля на автомобильных дорогах К-06 Бийск – Белокуриха и К-13 Алейск – Петропавловское – Смоленское. Оператор установил комплексы ВГК по заказу Управления автомобильных дорог Алтайского края (КГКУ "Алтайавтодор").

"Часто перевозчики везут больше чем положено и разрушают сотни километров трассы. Превышение габаритов груза создает угрозу дорожному движению и провоцирует ДТП. Весогабаритные комплексы помогут сохранить дороги и обеспечить безопасность дорожного движения. Мы планируем вводить по два пункта ВГК ежегодно и установить их на всех главных автодорогах края до 2024 года", – отметил начальник КГКУ "Алтайавтодор" Василий Мотуз.

Пункты ВГК передают информацию о транспорте, который превышает допустимые значения по массе, осевой нагрузке, габаритам, лимиту поездок или нарушению маршрута специального разрешения. Датчики встроены в дорожное полотно. Они определяют параметры движущегося транспорта со скоростью до 140 км/ч и работают при температуре до -40 градусов.

Система выявляет водителей, которые уклоняются от весового контроля, объезжая измерительные датчики по встречной полосе или по обочине. Видеокамеры распознают госномера, а сканеры фиксируют габариты транспорта. Информацию о нарушителях передают на серверы "Алтайавтодора" и ГИБДД.

"Алтайский край стал одним из первых субъектов РФ, который получил субсидию на создание интеллектуальной транспортной системы, а "Ростелеком" выиграл тендер. Пункты весогабаритного контроля станут одним из модулей будущей единой цифровой платформы", – рассказала заместитель директора, директор по прикладным проектам Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Ольга Курылева.

К концу 2020 года на краевых трассах будет работать уже восемь комплексов, четыре из которых построил "Ростелеком". Оператор будет обслуживать новые комплексы в течение трех лет.