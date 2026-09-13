В Российской академии наук заявили о готовности изучить останки Александра Невского

Но будет ли исследование, зависит от РПЦ

13 сентября 2026, 19:05, ИА Амител

Памятник Александру Невскому в деревне Хотицы Псковской области / Фото: 2ГИС

Ученые готовы провести научное исследование останков святого благоверного князя Александра Невского в случае инициативы со стороны Русской православной церкви. Об этом рассказал РИА Новости врио директора Института археологии Российской академии наук (РАН), вице-президент РАН Николай Макаров.

"Мы знаем, что останки Александра Невского извлекались из саркофага, почитались, горели, переносились, были перевезены в Санкт-Петербург. Я думаю, что если представители Русской православной церкви предложат провести изучение этих останков, то это возможный проект. Но это очень тонкие, деликатные с этической точки зрения моменты. Александр — очень почитаемый святой, все должно быть согласовано с Церковью. Если это будет предложено, то мы готовы", — сказал Макаров.

Недавно реставраторы открыли в Архангельском соборе Московского Кремля саркофаг святого князя Дмитрия Донского. Исследования подтвердили подлинность его останков. 18 августа у мощей прошел молебен, который возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а 20 августа в соборе молился президент России Владимир Путин.

По данным РПЦ, из саркофага были извлечены несколько фрагментов мощей для поклонения верующим.

Александр Невский — одна из ключевых фигур в истории Древней Руси, прославленный полководец, мудрый политик и святой Русской православной церкви. Он родился около 1221 года в Переславле-Залесском. Его отец, Ярослав Всеволодович, позже стал великим князем Киевским и Владимирским.

С небольшой дружиной в 1240 году Александр стремительно атаковал шведский лагерь в устье реки Невы и разгромил врага. За эту победу он получил прозвище Невский. 5 апреля 1242 года на льду Чудского озера русское войско под командованием Невского нанесло сокрушительное поражение немецким рыцарям Ливонского ордена. Эта победа надолго остановила продвижение крестоносцев на восток.