Ивана Панова переизбрали главой алтайского крайсовпрофа

Отчетно-выборная конференция регионального союза организаций профсоюзов состоялась в Алтайском крае накануне, 25 ноября. В ходе мероприятия прошли выборы главы профобъединения. Действующий руководитель Иван Панов собрал максимум голосов и продолжит возглавлять организацию в ближайшие пять лет.
Как уже сообщал amic.ru, конференция проходила в очном режиме с частичным применением видеосвязи. Такое решение приняли из-за сложной эпидемической обстановки в регионе. Других претендентов на должность главы не было, а кандидатуру Панова выдвинуло большинство организаций, входящих в крайсовпроф.
Напомним, впервые Панова избрали 20 сентября 2018 года большинством голосов после отставки предыдущего руководителя Владимира Бабушкина.
Комментарии
Ух. Заживем
Лакомое место
Этот цырк уже бесит, сами себя переизбирают, награждают, хвалят, и все это б-----о за счет народа