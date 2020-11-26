Ивана Панова переизбрали главой алтайского крайсовпрофа

Отчетно-выборная конференция регионального союза организаций профсоюзов состоялась в Алтайском крае накануне, 25 ноября. В ходе мероприятия прошли выборы главы профобъединения. Действующий руководитель Иван Панов собрал максимум голосов и продолжит возглавлять организацию в ближайшие пять лет.

Как уже сообщал amic.ru, конференция проходила в очном режиме с частичным применением видеосвязи. Такое решение приняли из-за сложной эпидемической обстановки в регионе. Других претендентов на должность главы не было, а кандидатуру Панова выдвинуло большинство организаций, входящих в крайсовпроф.

Напомним, впервые Панова избрали 20 сентября 2018 года большинством голосов после отставки предыдущего руководителя Владимира Бабушкина.