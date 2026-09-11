Скидки и подарки. Служба доставки "Сушия" приготовила для барнаульцев выгодные акции

Заказывайте любимые роллы онлайн с доставкой от 30 минут

11 сентября 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFJ2wGfj

Роллы. Служба доставки "Сушия" / Фото: сайт сушия.рф

Заказать роллы к ужину, празднику или просто для хорошего настроения стало проще и выгоднее. Служба доставки еды "Сушия" в Барнауле запустила акции для клиентов: гости могут получить бесплатный сет, оформить заказ со скидкой или копить бонусы с помощью программы лояльности. При этом компания сохраняет привычный формат доставки — блюда приезжают быстро, а заказать их можно онлайн.

Роллов много не бывает

Одна из акций* позволяет получить вкусные роллы в подарок. Каждый десятый заказ на сайте автоматически получает сет "Флайм".

Чтобы стать участником акции, достаточно оформить заказ на сумму от 999 рублей. После этого система сама добавит подарок в корзину — клиенту останется только дождаться доставки.

В акции нет розыгрышей и случайного выбора победителей. Подарок получает каждый десятый заказ, поэтому гости заранее знают, что могут получить дополнительный сет вместе с любимыми блюдами.

Служба доставки "Сушия" / Иллюстрация предоставлена компанией

Промокоды и бонусы за покупки

"Сушия" регулярно радует новинками и сезонными позициями в меню — каждый заказ может стать открытием новых вкусовых сочетаний.

Следить за самыми выгодными акциями и свежими обновлениями удобно в официальном канале во "ВКонтакте". Подписчики получают доступ к эксклюзивным промокодам, которых нет на других площадках, участвуют в розыгрышах, а также узнают о внутренней жизни компании и других интересных событиях.

Кроме того, клиенты могут пользоваться бонусной картой. Гибкая накопительная система помогает копить бонусы и оплачивать ими до 20% стоимости заказа.

Доставка с заботой о клиентах

"Сушия" делает акцент не только на ассортименте, но и на удобстве заказа. Доставка занимает от 30 минут, а если курьер опоздает более чем на 20 минут, клиент получает 150 бонусов.

Компания предлагает роллы для разных ситуаций: от спокойного вечера дома до встреч с друзьями, семейных праздников и рабочих мероприятий. В меню представлены разные варианты блюд (роллы от мини- до гранд-формата, выгодные сеты, теплые роллы, классические суши), поэтому каждый гость может выбрать подходящий формат по вкусу.

"Сушия" — это доставка роллов, которая помогает сделать обычный вечер вкуснее, а заказ — удобнее и выгоднее.

Служба доставка "Сушия"

Адрес: Барнаул, ул. Советской Армии, 95а

"ВКонтакте"

"ВК-канал"

Сайт*Акция действует до 31.12.2026 г. Подробные условия акции, сроки доставки и информацию об организаторе уточняйте по телефону + 7(913) 210-22-07.

ИП Касьянов Евгений Владимирович, ОГРНИП 317222500002418. г. Барнаул

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