Алтайским селлерам, пострадавшим из-за атак БПЛА, предложили займы под 3,5% годовых

Предприниматели смогут направить деньги на восстановление запасов, пополнение оборотных средств и рефинансирование кредитов

11 сентября 2026, 09:15, ИА Амител

Человек покупает товар в маркетплейсе / Фото: создано в ChatGPT

Алтайские предприниматели, чьи товары пострадали при атаках беспилотников на склады маркетплейсов, смогут получить льготные займы под 3,5% годовых. Такую меру поддержки запустил Алтайский фонд финансирования предпринимательства. Решение приняли после обращения регионального отделения "Опоры России" к правительству края. Речь идет прежде всего о селлерах — предпринимателях, которые продают товары через маркетплейсы и столкнулись с потерей продукции на складах. Из-за уничтожения запасов бизнес оказался в сложной ситуации: выручка снизилась или полностью исчезла, а обязательства по налогам и кредитам сохранились, сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Почему предприниматели попросили о поддержке

Как рассказал руководитель краевого отделения "Опоры России" Евгений Госьков, для многих предпринимателей работа с маркетплейсами стала значительной частью бизнеса. После повреждения складов компании потеряли товар, а значит, лишились возможности получать доход.

"Очень многие предприниматели говорили о том, что товар пострадал, товара нет. Поскольку нет товара, нет выручки. А налоги остаются, остаются те же самые кредиты", — отметил Евгений Госьков.

По его словам, предприниматели также не понимали, смогут ли банки предоставить отсрочки по платежам или предложить другие варианты снижения финансовой нагрузки. Поэтому льготное кредитование стало одной из мер, которую предложили представители бизнеса. После этого изменения внесли в регламент работы Алтайского фонда финансирования предпринимательства — структуры центра "Мой бизнес". Сейчас пострадавшие предприниматели могут получить заем по сниженной ставке.

Кто может получить заем

Льготная ставка 3,5% доступна не всем предпринимателям, а тем, кто относится к приоритетным категориям. Это производственные компании, предприятия-экспортеры, молодые предприниматели до 35 лет, начинающие бизнесмены, зарегистрировавшие свое дело менее двух лет назад, женщины-предприниматели и социальные предприниматели. Кроме того, в список входят и другие приоритетные проекты.

Если бизнес не относится к приоритетным направлениям, предприниматель все равно может воспользоваться поддержкой фонда, но по другой ставке — 11% годовых. В фонде отмечают, что этот показатель также остается ниже рыночных ставок банковского кредитования. Сейчас пострадавшие предприниматели обращаются за консультациями, некоторые уже готовят документы. Кроме того, фонд получил обращения по реструктуризации задолженности и уже предоставил отдельным заемщикам отсрочки по ближайшим платежам.

Сколько денег можно получить

Пока предприниматели, обратившиеся за льготной ставкой, не предоставили точные данные о размере ущерба. Однако отсутствие информации о потерях не мешает получить поддержку.

Если сумма ущерба еще не определена, предприниматель может оформить заем до 1 млн рублей. Если размер потерь подтвержден, сумма поддержки может составить до 5 млн рублей. Полученные средства можно использовать для пополнения оборотных средств, инвестиций, а также для рефинансирования кредитов, которые предприниматель ранее получил в других банках на развитие бизнеса.

"У нас уничтожено около 80% стока"

Одной из компаний, столкнувшихся с последствиями повреждения складов, стала производитель одежды для новорожденных MilleFaMille. Ее руководитель Елена Роговская рассматривает возможность воспользоваться льготным займом.

По ее словам, значительная часть продукции хранилась на складах Wildberries.

"У нас уничтожено, по примерным подсчетам, 80% стока. Порядка трех миллионов. Хранилось все преимущественно на их складах. Наша организация столкнулась с очень серьезным кассовым разрывом", — рассказала предпринимательница.

Она отметила, что ситуация стала первой настолько серьезной проблемой для компании. При этом ставка 3,5% выглядит привлекательной по сравнению с обычными кредитами.

"Это не бесплатные деньги, которые были бы сейчас очень кстати, если бы это было в форме именно субсидии, но с учетом процентной ставки в банках по кредитам, это все же выгоднее", — считает Елена Роговская.

Не все предприниматели считают заем решением проблемы

При этом часть селлеров считает, что кредитная поддержка не сможет полностью решить проблему бизнеса. Основатель бренда женской одежды DiavaBrand Вероника Лемешевская отмечает, что заем остается обязательством, которое предпринимателю придется возвращать даже в ситуации, когда товар утрачен.

"Я считаю, что данная мера неэффективна: в любом случае кредит нужно отдавать. А если мы рассматриваем самый плохой вариант — к примеру, горит все еще, и потом что дальше? Остаешься условно без товара и с обязательствами", — заявила предпринимательница.

По ее мнению, более эффективной мерой могла бы стать компенсация стоимости уничтоженного товара, хотя бы на уровне себестоимости. Это позволило бы предпринимателям восстановить бизнес и понять, как развиваться дальше.

Помимо регионального льготного займа, пострадавшие предприниматели могут воспользоваться федеральными мерами поддержки. Среди них — освобождение на год от уплаты большинства налогов и страховых взносов с последующей возможностью оформить рассрочку по налоговым платежам, отмена выездных налоговых проверок до конца 2026 года и реструктуризация кредитов.