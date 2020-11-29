Барнаул и Бийск могут внести в список самых грязных городов России

Власти предложили увеличить с 12 до 48 количество населенных пунктов, участвующих в проекте по сокращению загрязнения атмосферы "Чистый воздух". Его участниками могут стать Бийск и Барнаул, сообщает РБК.

Согласно условиям программы, во включенных в проект городах планируется снизить вредные выбросы на 22% к 2024 году. При этом направить на эти цели власти хотят 500 млрд рублей за шесть лет.

Сейчас в проекте участвуют Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Однако шесть промышленных центров из этого списка предлагают исключить, так как воздух там стал чище.

В новый перечень Росгидромета и Роспотребнадзора, помимо Бийска и Барнаула, попали Искитим, Кемерово, девять городов Иркутской области (Иркутск, Ангарск, Братск, Зима, Саянск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемухово и Шелехов), Улан-Удэ, Владивосток, Ростов-на-Дону, Астрахань, Архангельск и другие.

Как отмечают источники издания, предложение об увеличении вчетверо числа загрязненных пунктов сейчас обсуждается, а вот вопрос дополнительного финансирования поднимать пока рано.