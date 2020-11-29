Житель Алтайского края захотел подзаработать и пересдал чужую квартиру в аренду

В Бийске полиция задержала 24-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве, сообщает управление МВД по Алтайскому краю.

В пресс-службе ведомства рассказали, что в полицию обратился 34-летний мужчина. По его словам, он нашел в интернете объявление о сдаче квартиры и позвонил по указанному номеру.

"Злоумышленник представился собственником жилья и предложил потенциальному клиенту снять квартиру на длительный срок. Мужчину устроили все условия и он отдал "владельцу" квадратных метров без расписок и поручений 10 тысяч рублей. Вскоре после заселения в квартиру пришел реальный хозяин и потребовал оплату", — говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали. Предварительно, он снял эту квартиру на сутки и решил ее незаконно пересдать.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину. Молодому человеку назначили подписку о невыезде.