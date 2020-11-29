Воспитанник алтайского футбола помог "Уфе" победить в матче чемпионата России

Воспитанник алтайского футбола помог своей команде победить в матче чемпионата России. Игра 16-го тура РПЛ между "Уфой" и "Тамбовом" состоялась 29 ноября в Уфе и завершилась с результатом 4:0 в пользу хозяев поля.

В конце первого тайма полузащитник уфимцев Владислав Камилов дальним ударом поразил ворота Сергея Рыжикова и сделал счет 2:0. "Уфа" во второй раз победила в нынешнем чемпионате и поднялась на 15-е место.

Камилов начал заниматься футболом в спортшколе барнаульского "Динамо". Затем играл за главную команду Алтайского края. Позже футболист выступал за "Носту", "Волгарь", "Шинник", "СКА-Хабаровск". В сентябре этого года стал игроком "Уфы". Гол в ворота "Тамбова" оказался для игрока дебютным в РПЛ.