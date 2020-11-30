Байден неудачно поиграл с собакой и получил двойной перелом

Объявивший себя победителем президентских выборов в США Джо Байден получил серьезную травму во время игры со своей собакой, сообщает РИА Новости. Врачи диагностировали у политика два перелома костей стопы.

"Компьютерная томография подтвердила нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей", – констатировали в штабе Байдена.

Медики ожидают, что лечение американца затянется на несколько недель. Это время ему придется пользоваться специальной обувью.

Когда Байден подвернул ногу, сделавший предварительный осмотр медик вынес вердикт: "растяжение мышцы". Переломы помогло выявить дополнительное обследование.

Напомним, если Байдена объявят победителем выборов, то он станет старейшим в истории страны президентом на момент избрания. К инаугурации (запланирована на 20 января 2021 года) ему будет 78 лет.