Байден неудачно поиграл с собакой и получил двойной перелом

Объявивший себя победителем президентских выборов в США Джо Байден получил серьезную травму во время игры со своей собакой, сообщает РИА Новости. Врачи диагностировали у политика два перелома костей стопы.
"Компьютерная томография подтвердила нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей", – констатировали в штабе Байдена.
Медики ожидают, что лечение американца затянется на несколько недель. Это время ему придется пользоваться специальной обувью.
Когда Байден подвернул ногу, сделавший предварительный осмотр медик вынес вердикт: "растяжение мышцы". Переломы помогло выявить дополнительное обследование.
Напомним, если Байдена объявят победителем выборов, то он станет старейшим в истории страны президентом на момент избрания. К инаугурации (запланирована на 20 января 2021 года) ему будет 78 лет.
Комментарии
опять русские спецслужбы вмешиваются в демократические выборы запада
Давайте уже про наше все хоть что-нибудь!
30.11.2020 08:50
- гость -
Вот видишь какой у тебя в голове навоз. Явное влияние телевизора. Не русские, а российские, русофоб ты наш искромётный.
Биден стал хромой уткой еще до вступления в должность президана!Глубоко символично!
дедулька на ровном месте ноги ломает...
Байден законно избранный сменяемый президент! А хромые утки это те кто цепляются за власть по 20 или 26 лет...
30.11.2020 09:27
АБОРИГЕН
У вас быдловатость прогрессирует.
Ему не "будет", ему уже 78 лет. Вот вам налицо кризис традиционных политических буржуазных систем, когда власть вроде бы меняется, но остаётся в тех же руках. Замкнутая система умирает, как известно. отсюда и "выбор" из двух старых пердунов, обоим под 80 лет. Организм не в состоянии полноценно трудиться, мозг не может работать столь же быстро и продуктивно, как в молодости и зрелом возрасте. То есть управляют по факту далеко не полноценные работники. Соответственно, идёт деградация органов управления государством. Что мы наблюдаем и в нашей стране. Вот в спорте, где главное результат, конкуренция не допускает подобного, и до преклонных лет (а в спорте это 50) доживают уникумы, как, например, Горди Хоу. Короче говоря, 40-50 лет это оптимум, 60 лет - максимальная планка, потом пожалуйте на отдых.
Гыыыы... А собака часом не российский шпиён? Путин науськал...
30.11.2020 09:33
- гость -
На счет законно избранного-вопрос спорный.А хромыми утками пиндосы называют своего уходящего президента.И никакого отношения к сроку правления это не имеет.В Америке вообще на протяжении десятков, а то и сотен лет страной управляет всего два клана, время от времени сменяя друг друга, так что же, они там все хромые утки?
Что-то АБОРИГЕН на всех кидается?
30.11.2020 09:46
Всем широко известно, что Путин любит собак.
про нашего-то деда мы узнаем только после его смерти (псих?)диагнозы и почему он любит в пупок целовать и ножками сучить.
30.11.2020 09:47
- гость -
Я? Ваша свора все подмётки оборвала, а кидаюсь я. Ну да, ну да.
Кости крошатся у старичка от небольшого удара.Но ничего, у президента главное голова с выпадающими волосами.
Эти дедушки могут такое натворить, что мало не покажется , пора бы ввести жесткий возрастной ценз .Песок сыпется с энного места , а они в президенты.
чертям назло.
30.11.2020 09:46
- гость -
...так что же, они там все хромые утки?
Сам с собою ведете беседу!!!
30.11.2020 10:01
АБОРИГЕН
Я? Ваша свора все подмётки оборвала, а кидаюсь я. Ну да, ну да.
Мопед не мой. Я просто разместил объяву. (с)