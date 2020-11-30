ГИБДД Барнаула открыла "охоту" на должников

Профилактическое мероприятие "Должник" стартовало в Барнауле, сообщили amic.ru в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Барнаулу.
С 30 ноября по 3 декабря сотрудники Госавтоинспекции совместно со службой судебных приставов будут выявлять неплательщиков, управляющих транспортными средствами.
В "зоне риска" те, кто не выплатил административный штраф в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. Должникам грозит удвоение суммы штрафа или до 15 суток ареста.
Информацию о неоплаченных штрафах можно уточнить на сайте "Госуслуги". Кроме того, соответствующие данные можно проверить со вторника по субботу по адресу: ул. 10-я Западная, 5, каб. № 114.
Комментарии
К чему эти "_" кавычки?
Они и так всегда на людей охотятся
>> Должникам грозит удвоение суммы штрафа или до 15 суток ареста
А чо, можно отсидеть и не платить?
Можно озвучить пункт закона 664 в котором говорится, что инспектор имеет право останавливать транспортное средство для проверки неоплаченных штрафов?
Инспектор не имеет право передавать документы третьим лицам, а так же персональные данные!
Остановят, такие борзые в начале, а как начинаешь по пунктам вопросы задавать, так мычать начинают и даже причину остановки от основания проверки документов не могут отличить! Пытаются найти признаки опьянения, стращают, что повезут на проверку.., а как говоришь, что поехали, а потом жалоба в прокуратуру, так "в осадок" выпадают. Начинают пугать что применят ст. 19.3 (неповиновение) и опять в "промот" идут...
В итоге уже они не знают, как отделаться...
К примеру, человек не оплатил штраф в 500 рублей, а его садят на 15 суток. Все это время его требуется кормить и содержать. В итоге, бюджет тратит еще больше денег, чем получит от штрафа! Ну и где логика?