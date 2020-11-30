Барнаулец помог полицейским поймать наркодилера

Житель Барнаула Виктор Стрекаловский обратился к полицейским и рассказал о подозрительном молодом человеке. Мужчина предположил, что тот занимается сбытом наркотиков.

"В результате проверки указанной информации сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль под управлением жителя краевой столицы 1983 года рождения. У мужчины было изъято вещество неизвестного происхождения, которое проведенная экспертиза определила как наркотик синтетического происхождения массой 16,88 грамма", – рассказали в МВД.

Установлено, что мужчина работал закладчиком и фотографировал все на телефон.

Виктора Стрекаловского наградили почетной грамотой ГУ МВД России по Алтайскому краю.