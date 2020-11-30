Барнаулец помог полицейским поймать наркодилера

Житель Барнаула Виктор Стрекаловский обратился к полицейским и рассказал о подозрительном молодом человеке. Мужчина предположил, что тот занимается сбытом наркотиков.
"В результате проверки указанной информации сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль под управлением жителя краевой столицы 1983 года рождения. У мужчины было изъято вещество неизвестного происхождения, которое проведенная экспертиза определила как наркотик синтетического происхождения массой 16,88 грамма", – рассказали в МВД.
Установлено, что мужчина работал закладчиком и фотографировал все на телефон.
Виктора Стрекаловского наградили почетной грамотой ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Комментарии
Главное что бы наркожабы не поймали теперь гражданина
отважный водитель уголовного розыска Центрального РОВД. Витя жуликов никогда не боялся. Ментов бывших не бывает. Привет тебе Витя от бывших оперов.
Вите грамоту а стасику палку
Блин, вы чего наделали? Гражданина надо наградить, но не показывать. А вот жуликов наоборот - наказать и показать.
За закладчика никто не впрягётся. Кому он сдался? Поди еще и наркоту получал по интернету.