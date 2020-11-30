Темпы распространения COVID-19 в Алтайском крае снизились

Индекс заразившихся коронавирусом в Алтайском крае на 30 ноября достиг показателя 1108,2 случая на 100 тысяч жителей. Об этом сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19.

Регион остается на третьем месте в СФО и входит в топ-30 в России среди субъектов с самыми благополучными показателями. Рост показателя за неделю составил 67,2, что на 1,8 единицы меньше, чем на прошлой неделе.

За прошедшие семь дней суточное число новых случаев COVID-19 перешагнуло отметку 1100 подтвержденных диагнозов, а по итогам недели число заболевших COVID-19 в регионе превысило 26 тысяч.

Коэффициент распространения инфекции в Алтайском крае за неделю увеличился в меньшей степени, чем в среднем по Сибири и стране, где рост составит 82,1 и 123 пункта соответственно, достигнув на 30 ноября 1244,7 в СФО и 1563,4 в России. Наибольший коэффициент по России сохраняется в Республике Алтай – 5184,5.