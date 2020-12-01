Михаил Дегтярев призвал жителей Хабаровского края самим возить врачей к больным COVID-19

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев попросил жителей региона активнее помогать медикам, работающим с COVID-пациентами. Вопрос об обеспечении медработников транспортом и горячим питанием обсудили на аппаратном заседании краевого правительства во вторник, 1 декабря.
По словам и.о. зампреда правительства по соцвопросам Евгения Никонова, сейчас транспортом в регионе обеспечен только каждый третий из врачей, которые посещают пациентов на дому.
"Прошу подключиться к решению этих вопросов как обычных граждан, так и бизнес", – призвал руководитель региона Михаил Дегтярев. "Также мы просим добровольцев подключиться к доставке кофе и горячего питания медицинским работникам", – цитирует его РИА Новости.
В Минздраве региона отметили, что на текущий момент добровольцев задействовали для выдачи бесплатных медикаментов пациентам с коронавирусом и доставки товаров первой необходимости инвалидам и пенсионерам.
Комментарии
Доходились по улицам. На миллион с небольшим по 330 заражений в день.
Да и лечить можно самим уже начинать... Забил симптомы в поисковик, поставил диагноз. Забил болезнь в поисковик, получил схему лечения... А уколы можно на игрушечном мишке потренироваться...
ИО Кличко 2.0
За сколько он там хотел себе охрану нанять? За 33 миллиона рублей, вроде? Это сколько поездок на такси?
Путин и Едро потеряли ДВ навсегда и этот политический "либеральный" труп принял в этом активное участие.
А вы заметили как нас мягко склоняют к платной медицине? Чуть что и от чиновников можно услышать "Подключиться к решению этих вопросов, как обычных граждан, так и бизнес"...
Ни кто не разу не сказал о налаживании работы гос поликлиник!?
Если бы Кавида не было его следовало бы придумать!
Уж больно он помогает решить нерешаемое...
1.12.2020 11:10
- гость -
Ты не заметил что бесплатной медицины не было даже в совке. Ты всегда платишь, даже если этого не замечаешь.
Так что тут нечего замечать, кроме того что это становится явным. Теперь ты легально и открыто будешь и взносы с зарплаты платить и за лечение платить. Вот так вот у воров всё устроено.
1.12.2020 11:10
- гость -
А вы заметили как нас мягко склоняют к платной медицине?
почитай поправки к закону "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", узнаешь много интересного...
1.12.2020 11:14
АБОРИГЕН
На ОМС отчисляется работодателем, чтобы ты знал. Так и раньше было.
Ужасна сущность современной российской элиты. Разворовывается всё! От крохотных бюджетов в маленьких городках и посёлках до гигантских денег, которые направляются в могучие корпорации — такие, как "Роскосмос".
Воровство и коррупция — два страшных чёрных ворона, которые выклёвывают у России глаза. А третий ворон с окровавленным клювом — это российские олигархи, которые обклёвывают русские кости, превращают Родину в обглоданный скелет. (с)
Волонтеры -это всегда почетно, честь им и хвала. Но только власть, пользующаяся авторитетом у народа, может позволить себе призывать к волонтерству, иначе она( эта власть) только провоцирует раздражение своими неумелыми действиями. И после оглашения информации о 33-хмиллионном контракте ?...
Вот дожили , какой то скворец в перьях мне говорит , подключайся , а я ему уже заплатил по омс , так хочется снять штаны и выдрать как сидорову козу .