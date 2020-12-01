Михаил Дегтярев призвал жителей Хабаровского края самим возить врачей к больным COVID-19

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев попросил жителей региона активнее помогать медикам, работающим с COVID-пациентами. Вопрос об обеспечении медработников транспортом и горячим питанием обсудили на аппаратном заседании краевого правительства во вторник, 1 декабря.

По словам и.о. зампреда правительства по соцвопросам Евгения Никонова, сейчас транспортом в регионе обеспечен только каждый третий из врачей, которые посещают пациентов на дому.

"Прошу подключиться к решению этих вопросов как обычных граждан, так и бизнес", – призвал руководитель региона Михаил Дегтярев. "Также мы просим добровольцев подключиться к доставке кофе и горячего питания медицинским работникам", – цитирует его РИА Новости.

В Минздраве региона отметили, что на текущий момент добровольцев задействовали для выдачи бесплатных медикаментов пациентам с коронавирусом и доставки товаров первой необходимости инвалидам и пенсионерам.