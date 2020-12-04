Зубры и голубые озера. Пять причин поехать на Алтай зимой

До наступления зимних каникул остается всего 20 рабочих дней, и если вы планируете провести их в Республике Алтай, о покупке билетов, бронировании жилья и экскурсий стоит побеспокоиться заранее: в этом году желающих отправиться на Алтай очень много, особенно в праздничное время.

Где остановиться?

Забронировать отель или дом можно в Чемальском районе: именно Чемал обладает одной из лучших зимних инфраструктур для встречи туристов: теплые номера, кафе, бани и спа, широкий диапазон вариантов для организации досуга. Еще одно преимущество Чемала – расположение: район находится недалеко от аэропорта (около часа езды), также из района одинаково удобно оправляться в путешествие по Чуйскому тракту, на конные прогулки и горнолыжные трассы.

Куда ехать и чем заниматься?

Катание на лошадях по заснеженным берегам Катуни. Зимние походы на лошадях – совершенно сказочное занятие: заснеженные горные перевалы, Катунь удивительного цвета, бескрайний простор и морозный свежий воздух. После такого путешествия у вас останутся не только приятные впечатления, но и много красивых фотографий.

Комфортная и теплая одежда, теплый чай и прогулка будет не только красивой, но и очень комфортной.

Поездка по Чуйскому тракту. В 2014 году журнал National Geographic включил Чуйский тракт в список десяти самых красивых автодорог мира. И это действительно так: с каждым километром пейзажи будут меняться: дорога проходит по долинам семи рек, между десятью горными хребтами, через перевалы и пересекает две высокогорные степи. Сама автомагистраль хорошо асфальтирована и считается очень комфортной. Поездка из Чемала по Чуйскому тракту с возвращением в Чемал возможна в формате одного дня.

Знакомство с зубрами. Понаблюдать за самыми большими животными, обитающими в Сибири, можно в Зубровом питомнике, расположенном в Шебалинском районе (около часа езды от Чемала). В 1982 году из Московского заповедника сюда были завезены 11 чистокровных беловежских зубров. Алтайская природа идеально подошла для сохранения и увеличения популяции древних животных – на данный момент в зубрятнике обитают 48 особей и ежегодно появляется новое потомство.

В питомнике, соблюдая необходимые меры безопасности, могут провести желающих достаточно близко к месту обитания животных. Зубры весьма спокойно воспринимают посетителей и не проявляют беспокойства. В зимний период зубров видно особенно хорошо.

Катание на коньках, лыжах, санках, сноубордах и бубликах. В Чемале и его окрестностях вы найдете множество вариантов для активного времяпрепровождения. Лыжная база, катки и, конечно, горнолыжный комплекс Манжерок предоставляют возможность в полной мере насладиться зимними забавами людям любого возраста и уровня подготовки.

Пеший поход к Голубым озерам. Озера расположены в русле реки Катунь в районе села Аскат, появляются осенью, когда вода в Катуни спадает. Озера имеют яркий голубой цвет воды. Общая площадь водоемов – около 400 квадратных метров, глубина достигает 17 метров. Название озерам дали за необычный цвет воды: в солнечный день они потрясающей голубизны. Голубые озера открываются только к сентябрю и не замерзают всю зиму. В начале лета они скрыты высокой водой Катуни.

К озерам можно сходить самостоятельно, следуя по навигации через село Аскат или воспользоваться помощью гида. Поход к озерам займет 4-5 часов.

Алтай – место удивительной красоты. Зима – отличное место начать с ним знакомство. Больше о зимнем отдыхе в Чемале читайте на старице туристско-ифнормационного центра Республики Алтай в сети "Инстаграм".