"Жаркий декабрь". Как теперь будут платить медикам за ковид и почему грядет шквал жалоб

Это мы скоро узнаем от самих медиков, когда им выплатят надбавки. Но в Минздраве уверены, что получать меньше они точно не станут. По крайней мере, в ковидных госпиталях.

Замминистра даже привел пример: если врач работает на 1,3 ставки, то по прежнему постановлению он получал надбавку в размере 127 тысяч рублей в месяц. По новому регламенту он будет получать 127 613 рублей, посчитал Гордеев. И добавил, что у тех, кто работает на полторы ставки, выплаты увеличатся на 11%, а те, кто трудится на двух ставках, будет получать на 50 тысяч рублей больше.

Большинство ковидных медиков в крае сейчас как раз работают на полторы или две ставки, подчеркнул замминистра: кадров в регионе не хватает.

Правда, не для всех медиков можно провести такие красивые расчеты. Работники поликлиник в деньгах, скорее всего, потеряют, признали в Минздраве. Деньги теперь им будут начислять только за дни, когда они лечили пациентов с подтвержденным ковидом. Но о них в ведомстве тоже позаботились: переход на новую систему оплаты сделают более мягким.

"Правительство решило смягчить переход на новый порядок расчета. Нам дополнительно выделили 136 млн рублей на материальную поддержку тех категорий, кто может потерять в деньгах в ноябре-декабре. Сейчас на уровне края согласовывается проект-постановление о выплате средств таким работникам. Компенсации будут выплачиваться им, как и раньше, через медучреждения", – объяснил Гордеев.

Правда, если подумать, такая "хорошая" новость говорит об одном: кто-то из алтайских медиков точно получит за декабрь меньше, чем рассчитывал.

Реальную картину представить пока трудно. Станут медики беднее или богаче, выяснится в первой половине декабря: именно тогда врачи и медсестры получат надбавки за ноябрь по новому регламенту.