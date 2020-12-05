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"Жаркий декабрь". Как теперь будут платить медикам за ковид и почему грядет шквал жалоб

, ИА "Амител"
С декабря выплаты за борьбу с коронавирусом начнут считать по-новому
Фото: amic.ru / Вячеслав Мельников

Фото: amic.ru / Вячеслав Мельников

Алтайские медики пока не знают, сколько денег получат в декабре за работу с ковидными пациентами. С ноября правила выплат изменили для всей страны: теперь никакой фиксированной суммы врачи и медсестры получать не будут. Вместо этого каждому работнику рассчитывают премию за количество отработанных смен. Из-за этого часть медиков может серьезно потерять в деньгах. В профсоюзе работников здравоохранения уверены: шквала жалоб в декабре не избежать. О том, сколько теперь будут получать медики, почему премию перестанут перечислять вместе с зарплатой и почему не все останутся довольны, на пресс-конференции 3 декабря рассказали представители Минздрава, фонда социального страхования и профсоюза.

1

Как теперь будут платить медикам за борьбу с ковидом?

Всем по-разному. 30 октября вступило в силу постановление правительства РФ № 1762, в котором власти установили новые правила начисления выплат медикам, работающим с ковидными пациентами. Теперь премию каждому сотруднику будут рассчитывать в зависимости от того, сколько смен за месяц он отработал с коронавирусными больными.

Выплаты, кстати, перестанут перечислять вместе с зарплатой. Премии даже назвали по-другому: "специальная социальная выплата". Теперь переводить ковидные деньги будет не работодатель, а Фонд социального страхования (ФСС).

Другими словами, медикам теперь будут доплачивать за борьбу с ковидом не в целом за месяц, а только за те дни, когда они действительно работали с зараженными.

Новый порядок выплат будет действовать как минимум до 31 декабря 2021 года.

2

А как было раньше?

До ноября все медики получали фиксированные ковидные надбавки. Врачам за работу с ковидом платили 80 тысяч рублей в месяц, среднему медперсоналу – 50 тысяч рублей в месяц, а младшим медработникам и водителям скорой помощи – 25 тысяч рублей в месяц. Такой регламент был прописан в постановлении правительства РФ № 484. С ноября оно утратило силу.

Доходили средства из федерального бюджета до карманов медиков тоже по-другому. Из Москвы средства поступали в краевой Минздрав, ведомство распределяло их по больницам, а медучреждения начисляли надбавки сотрудникам вместе с зарплатой. Поскольку фактически деньги считались заработной платой, то они облагались подоходным налогом. Теперь же из выплат ничего вычитать не будут.

3
И сколько теперь будут получать медики?

Все зависит от того, где и на какой должности работает сотрудник. В постановлении четко прописано, сколько денег за смену положено каждой категории медработников. Кстати, "нормативная смена" – тоже новое понятие: в законодательстве его нет. В постановлении № 1762 под этим понимают 1/5 продолжительности рабочего времени в неделю.

Для работников стационаров:

  • врачи и медработники с высшим образованием – 3 880 рублей;
  • средний медперсонал – 2 430 рублей;
  • младший медперсонал – 1 215 рублей.

Для сотрудников поликлиник:

  • врачи – 2 430 рублей;
  • средний медперсонал – 1 215 рублей;
  • младший персонал – 600 рублей.

Для работников скорой помощи:

  • врачи – 2 430 рублей;
  • средний медперсонал – 1 215 рублей;
  • младший медперсонал – 950 рублей;
  • водители – 1 215 рублей;
  • фельдшеры по приему вызовов – 600 рублей.

Для сотрудников, которые проводят патологоанатомические исследования:

  • врачи – 3 880 рублей;
  • средний медперсонал – 2 430 рублей;
  • младший медперсонал – 1 215 рублей.
4
Почему поменяли систему ковидных выплат?

Власти уверены, что новый порядок будет более справедливым для всех. Постановление № 1762 позволит рассчитывать на надбавки большему числу сотрудников, объяснил замминистра здравоохранения Алтайского края Константин Гордеев.

"Теперь у суммы выплаты нет привязки к уровню развития экономики в регионе. По всей стране выплаты будут начислять одинаково. Еще один существенный момент: в постановлении № 484 говорилось, что выплата назначается только от одного работодателя и по одному трудовому договору. В новом документе этого нет: если человек работает в двух медучреждениях, то за работу в каждом получит надбавки. Кроме того, расширен список категорий медиков, которые могут рассчитывать на выплату. Например, в № 484 не было провизорных госпиталей и инфекционных отделений. Теперь их тоже смогут включать в реестры на выплату", – рассказал Гордеев.

Возможно, рассчитывать надбавки более скрупулезно решили еще и потому, что с ковидом работают все больше сотрудников. А платить нужно всем. Например, в марте, когда выплаты только появились, в крае с коронавирусными больными было задействовано около трех тысяч медиков. К концу августа количество перевалило за 14 тысяч человек. По итогам октября на борьбе с ковидом работало уже 22 с половиной тысячи медиков, подчеркнул Гордеев.

5

Врачи от этого приобретут или потеряют?

Это мы скоро узнаем от самих медиков, когда им выплатят надбавки. Но в Минздраве уверены, что получать меньше они точно не станут. По крайней мере, в ковидных госпиталях.

Замминистра даже привел пример: если врач работает на 1,3 ставки, то по прежнему постановлению он получал надбавку в размере 127 тысяч рублей в месяц. По новому регламенту он будет получать 127 613 рублей, посчитал Гордеев. И добавил, что у тех, кто работает на полторы ставки, выплаты увеличатся на 11%, а те, кто трудится на двух ставках, будет получать на 50 тысяч рублей больше.

Большинство ковидных медиков в крае сейчас как раз работают на полторы или две ставки, подчеркнул замминистра: кадров в регионе не хватает.

Правда, не для всех медиков можно провести такие красивые расчеты. Работники поликлиник в деньгах, скорее всего, потеряют, признали в Минздраве. Деньги теперь им будут начислять только за дни, когда они лечили пациентов с подтвержденным ковидом. Но о них в ведомстве тоже позаботились: переход на новую систему оплаты сделают более мягким.

"Правительство решило смягчить переход на новый порядок расчета. Нам дополнительно выделили 136 млн рублей на материальную поддержку тех категорий, кто может потерять в деньгах в ноябре-декабре. Сейчас на уровне края согласовывается проект-постановление о выплате средств таким работникам. Компенсации будут выплачиваться им, как и раньше, через медучреждения", – объяснил Гордеев.

Правда, если подумать, такая "хорошая" новость говорит об одном: кто-то из алтайских медиков точно получит за декабрь меньше, чем рассчитывал.

Реальную картину представить пока трудно. Станут медики беднее или богаче, выяснится в первой половине декабря: именно тогда врачи и медсестры получат надбавки за ноябрь по новому регламенту.

6

Какая разница, входит премия в зарплату или нет?

На самом деле, разница есть. После введения выплат в крае выросла средняя заработная плата медработников, отметил Гордеев. Соответственно, и отпускные работникам медучреждений пришлось платить в большем размере. Для того чтобы краевой фонд оплаты труда справился с дополнительной нагрузкой, правительство выделило региону 36 млн рублей. А в декабре краевой Минздрав ожидает еще 113 млн рублей, чтобы завершить все выплаты отпускных, рассказал замминистра.

Но привыкнуть к хорошим отпускным алтайские медики не успеют: теперь надбавки будут начислять отдельно от зарплаты, а потому и оплачивать отдых будут по-старому. Та же ситуация и с больничными.

Правда, как подчеркнул Гордеев, снижения средней зарплаты медиков в крае не ожидают.

"Стимулирующие сейчас, по нашим оценкам, в зарплатах медиков занимают не более 13%. Кроме того, в медорганизациях высока доля стимулирующих по другим основаниям, не связанным с ковидом", – объяснил Гордеев.

Только остается неясным, почему с введением выплат средняя зарплата выросла, и краю потребовались дополнительные миллионы из Москвы, а теперь, когда регламент меняют, снижения никто не ждет.

7
А когда медики будут получать ковидные надбавки?

Одной общей даты для всех не будет. Теперь все будет зависеть от того, когда медучреждение передаст сведения о своих сотрудниках в ФСС. По закону, сделать это больницы должны в течение первых 10 календарных дней месяца. Затем у фонда есть еще семь рабочих дней, чтобы перечислить деньги сотруднику.

Соответственно, за ноябрь алтайские медики должны получить все надбавки не позднее чем 21 декабря.

Но в ФСС заверили, что тянуть до последнего не будут, и переводить надбавки на карту медикам будут в кратчайшие сроки. Механизм уже давно отлажен, поскольку Фонд таким образом оплачивает медработникам больничные, объяснила глава ведомства Татьяна Петрова.

8
Почему профсоюзы готовятся к жалобам?

Работники, оценивая новый порядок выплат, разделились "50 на 50", рассказала глава краевой организации профсоюзов работников здравоохранения Ирина Смирнова. И подчеркнула, что профсоюзы изначально были против постановления и настаивали, чтобы расчет выплат оставили прежним.

"Половина говорит, что это правильно и справедливо. Потому что один доктор попал в ковидный госпиталь на два дня – и получил 80 тысяч за месяц. А другой работал там четыре недели на 2,5 ставки, и ему ровно столько же заплатили. Теперь каждый получит по факту отработанного времени. Другая половина опасается, что по поликлиникам пойдет провал. В какой день был контакт с ковидным пациентом у работника – только за эту смену он и получит выплату", – объяснила Смирнова.

Платить сотрудникам поликлиник будут только за тех больных, у кого ковид подтвердился. А потому, даже если терапевт действительно принял ковидного пациента, но тест ему никто не делал, никакой выплаты он не получит.

Из-за этого в организации ждут, что декабрь будет "пожарным" по количеству обращений и жалоб. В первую очередь из-за того, что все привыкли получать надбавки вместе с зарплатой. И в привычный день денег врачи и медсестры точно не дождутся. А вторая волна звонков в профсоюзы начнется после того, когда медики, наконец, получат положенные им выплаты: каждый по-разному.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

5.12.2020 08:26
ВЕТЕРАН 22RU

Для поикликик все правильно, нет больных нет и доплаты!

5.12.2020 08:58
- гость -

Как определить в поликлинике, где ходил ковидный больной.

5.12.2020 08:59
- гость -

Как оплачивается больничный врачу и его семье заражённых ковидном в больнице.

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