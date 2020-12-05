"Жаркий декабрь". Как теперь будут платить медикам за ковид и почему грядет шквал жалоб

Алтайские медики пока не знают, сколько денег получат в декабре за работу с ковидными пациентами. С ноября правила выплат изменили для всей страны: теперь никакой фиксированной суммы врачи и медсестры получать не будут. Вместо этого каждому работнику рассчитывают премию за количество отработанных смен. Из-за этого часть медиков может серьезно потерять в деньгах. В профсоюзе работников здравоохранения уверены: шквала жалоб в декабре не избежать. О том, сколько теперь будут получать медики, почему премию перестанут перечислять вместе с зарплатой и почему не все останутся довольны, на пресс-конференции 3 декабря рассказали представители Минздрава, фонда социального страхования и профсоюза.
Как теперь будут платить медикам за борьбу с ковидом?
Всем по-разному. 30 октября вступило в силу постановление правительства РФ № 1762, в котором власти установили новые правила начисления выплат медикам, работающим с ковидными пациентами. Теперь премию каждому сотруднику будут рассчитывать в зависимости от того, сколько смен за месяц он отработал с коронавирусными больными.
Выплаты, кстати, перестанут перечислять вместе с зарплатой. Премии даже назвали по-другому: "специальная социальная выплата". Теперь переводить ковидные деньги будет не работодатель, а Фонд социального страхования (ФСС).
Другими словами, медикам теперь будут доплачивать за борьбу с ковидом не в целом за месяц, а только за те дни, когда они действительно работали с зараженными.
Новый порядок выплат будет действовать как минимум до 31 декабря 2021 года.
А как было раньше?
До ноября все медики получали фиксированные ковидные надбавки. Врачам за работу с ковидом платили 80 тысяч рублей в месяц, среднему медперсоналу – 50 тысяч рублей в месяц, а младшим медработникам и водителям скорой помощи – 25 тысяч рублей в месяц. Такой регламент был прописан в постановлении правительства РФ № 484. С ноября оно утратило силу.
Доходили средства из федерального бюджета до карманов медиков тоже по-другому. Из Москвы средства поступали в краевой Минздрав, ведомство распределяло их по больницам, а медучреждения начисляли надбавки сотрудникам вместе с зарплатой. Поскольку фактически деньги считались заработной платой, то они облагались подоходным налогом. Теперь же из выплат ничего вычитать не будут.
Все зависит от того, где и на какой должности работает сотрудник. В постановлении четко прописано, сколько денег за смену положено каждой категории медработников. Кстати, "нормативная смена" – тоже новое понятие: в законодательстве его нет. В постановлении № 1762 под этим понимают 1/5 продолжительности рабочего времени в неделю.
Для работников стационаров:
- врачи и медработники с высшим образованием – 3 880 рублей;
- средний медперсонал – 2 430 рублей;
- младший медперсонал – 1 215 рублей.
Для сотрудников поликлиник:
- врачи – 2 430 рублей;
- средний медперсонал – 1 215 рублей;
- младший персонал – 600 рублей.
Для работников скорой помощи:
- врачи – 2 430 рублей;
- средний медперсонал – 1 215 рублей;
- младший медперсонал – 950 рублей;
- водители – 1 215 рублей;
- фельдшеры по приему вызовов – 600 рублей.
Для сотрудников, которые проводят патологоанатомические исследования:
- врачи – 3 880 рублей;
- средний медперсонал – 2 430 рублей;
- младший медперсонал – 1 215 рублей.
Власти уверены, что новый порядок будет более справедливым для всех. Постановление № 1762 позволит рассчитывать на надбавки большему числу сотрудников, объяснил замминистра здравоохранения Алтайского края Константин Гордеев.
"Теперь у суммы выплаты нет привязки к уровню развития экономики в регионе. По всей стране выплаты будут начислять одинаково. Еще один существенный момент: в постановлении № 484 говорилось, что выплата назначается только от одного работодателя и по одному трудовому договору. В новом документе этого нет: если человек работает в двух медучреждениях, то за работу в каждом получит надбавки. Кроме того, расширен список категорий медиков, которые могут рассчитывать на выплату. Например, в № 484 не было провизорных госпиталей и инфекционных отделений. Теперь их тоже смогут включать в реестры на выплату", – рассказал Гордеев.
Возможно, рассчитывать надбавки более скрупулезно решили еще и потому, что с ковидом работают все больше сотрудников. А платить нужно всем. Например, в марте, когда выплаты только появились, в крае с коронавирусными больными было задействовано около трех тысяч медиков. К концу августа количество перевалило за 14 тысяч человек. По итогам октября на борьбе с ковидом работало уже 22 с половиной тысячи медиков, подчеркнул Гордеев.
Врачи от этого приобретут или потеряют?
Это мы скоро узнаем от самих медиков, когда им выплатят надбавки. Но в Минздраве уверены, что получать меньше они точно не станут. По крайней мере, в ковидных госпиталях.
Замминистра даже привел пример: если врач работает на 1,3 ставки, то по прежнему постановлению он получал надбавку в размере 127 тысяч рублей в месяц. По новому регламенту он будет получать 127 613 рублей, посчитал Гордеев. И добавил, что у тех, кто работает на полторы ставки, выплаты увеличатся на 11%, а те, кто трудится на двух ставках, будет получать на 50 тысяч рублей больше.
Большинство ковидных медиков в крае сейчас как раз работают на полторы или две ставки, подчеркнул замминистра: кадров в регионе не хватает.
Правда, не для всех медиков можно провести такие красивые расчеты. Работники поликлиник в деньгах, скорее всего, потеряют, признали в Минздраве. Деньги теперь им будут начислять только за дни, когда они лечили пациентов с подтвержденным ковидом. Но о них в ведомстве тоже позаботились: переход на новую систему оплаты сделают более мягким.
"Правительство решило смягчить переход на новый порядок расчета. Нам дополнительно выделили 136 млн рублей на материальную поддержку тех категорий, кто может потерять в деньгах в ноябре-декабре. Сейчас на уровне края согласовывается проект-постановление о выплате средств таким работникам. Компенсации будут выплачиваться им, как и раньше, через медучреждения", – объяснил Гордеев.
Правда, если подумать, такая "хорошая" новость говорит об одном: кто-то из алтайских медиков точно получит за декабрь меньше, чем рассчитывал.
Реальную картину представить пока трудно. Станут медики беднее или богаче, выяснится в первой половине декабря: именно тогда врачи и медсестры получат надбавки за ноябрь по новому регламенту.
Какая разница, входит премия в зарплату или нет?
На самом деле, разница есть. После введения выплат в крае выросла средняя заработная плата медработников, отметил Гордеев. Соответственно, и отпускные работникам медучреждений пришлось платить в большем размере. Для того чтобы краевой фонд оплаты труда справился с дополнительной нагрузкой, правительство выделило региону 36 млн рублей. А в декабре краевой Минздрав ожидает еще 113 млн рублей, чтобы завершить все выплаты отпускных, рассказал замминистра.
Но привыкнуть к хорошим отпускным алтайские медики не успеют: теперь надбавки будут начислять отдельно от зарплаты, а потому и оплачивать отдых будут по-старому. Та же ситуация и с больничными.
Правда, как подчеркнул Гордеев, снижения средней зарплаты медиков в крае не ожидают.
"Стимулирующие сейчас, по нашим оценкам, в зарплатах медиков занимают не более 13%. Кроме того, в медорганизациях высока доля стимулирующих по другим основаниям, не связанным с ковидом", – объяснил Гордеев.
Только остается неясным, почему с введением выплат средняя зарплата выросла, и краю потребовались дополнительные миллионы из Москвы, а теперь, когда регламент меняют, снижения никто не ждет.
Одной общей даты для всех не будет. Теперь все будет зависеть от того, когда медучреждение передаст сведения о своих сотрудниках в ФСС. По закону, сделать это больницы должны в течение первых 10 календарных дней месяца. Затем у фонда есть еще семь рабочих дней, чтобы перечислить деньги сотруднику.
Соответственно, за ноябрь алтайские медики должны получить все надбавки не позднее чем 21 декабря.
Но в ФСС заверили, что тянуть до последнего не будут, и переводить надбавки на карту медикам будут в кратчайшие сроки. Механизм уже давно отлажен, поскольку Фонд таким образом оплачивает медработникам больничные, объяснила глава ведомства Татьяна Петрова.
Работники, оценивая новый порядок выплат, разделились "50 на 50", рассказала глава краевой организации профсоюзов работников здравоохранения Ирина Смирнова. И подчеркнула, что профсоюзы изначально были против постановления и настаивали, чтобы расчет выплат оставили прежним.
"Половина говорит, что это правильно и справедливо. Потому что один доктор попал в ковидный госпиталь на два дня – и получил 80 тысяч за месяц. А другой работал там четыре недели на 2,5 ставки, и ему ровно столько же заплатили. Теперь каждый получит по факту отработанного времени. Другая половина опасается, что по поликлиникам пойдет провал. В какой день был контакт с ковидным пациентом у работника – только за эту смену он и получит выплату", – объяснила Смирнова.
Платить сотрудникам поликлиник будут только за тех больных, у кого ковид подтвердился. А потому, даже если терапевт действительно принял ковидного пациента, но тест ему никто не делал, никакой выплаты он не получит.
Из-за этого в организации ждут, что декабрь будет "пожарным" по количеству обращений и жалоб. В первую очередь из-за того, что все привыкли получать надбавки вместе с зарплатой. И в привычный день денег врачи и медсестры точно не дождутся. А вторая волна звонков в профсоюзы начнется после того, когда медики, наконец, получат положенные им выплаты: каждый по-разному.
Комментарии
Для поикликик все правильно, нет больных нет и доплаты!
Как определить в поликлинике, где ходил ковидный больной.
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