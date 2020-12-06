ВОЗ ужесточила рекомендации по масочному режиму в пандемию

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) настаивает, что в условиях пандемии маску следует носить не только внутри помещений, но и вне их, если нет возможности для соблюдения физической дистанции как минимум в один метр. Как пишет ТАСС, об этом говорится в обновленных рекомендациях ВОЗ.

Согласно новым указаниям, в общественных местах, где могут возникнуть очаги распространения коронавируса, нужно носить "немедицинские маски как внутри помещений, таких как магазины, общие рабочие места и школы, так и вне помещений, где невозможно физическое дистанцирование не менее чем в один метр".

ВОЗ советует носить маску всегда, независимо от возможностей для соблюдения требуемой дистанции, в помещениях, где отсутствует надлежащее проветривание.

Эта рекомендация распространяется как на взрослых, так и на детей 12 лет и старше. Детям до пяти лет ношение масок не рекомендовано, а для возрастной категории от 6 до 11 лет решение о том, надевать маску или нет, принимается с учетом конкретной обстановки в сфере передачи коронавируса в данной местности, а также умения ребенка правильно использовать маску и от возможности обеспечить надзор со стороны взрослых, объяснили в организации.