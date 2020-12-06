ВОЗ ужесточила рекомендации по масочному режиму в пандемию

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) настаивает, что в условиях пандемии маску следует носить не только внутри помещений, но и вне их, если нет возможности для соблюдения физической дистанции как минимум в один метр. Как пишет ТАСС, об этом говорится в обновленных рекомендациях ВОЗ.
Согласно новым указаниям, в общественных местах, где могут возникнуть очаги распространения коронавируса, нужно носить "немедицинские маски как внутри помещений, таких как магазины, общие рабочие места и школы, так и вне помещений, где невозможно физическое дистанцирование не менее чем в один метр".
ВОЗ советует носить маску всегда, независимо от возможностей для соблюдения требуемой дистанции, в помещениях, где отсутствует надлежащее проветривание.
Эта рекомендация распространяется как на взрослых, так и на детей 12 лет и старше. Детям до пяти лет ношение масок не рекомендовано, а для возрастной категории от 6 до 11 лет решение о том, надевать маску или нет, принимается с учетом конкретной обстановки в сфере передачи коронавируса в данной местности, а также умения ребенка правильно использовать маску и от возможности обеспечить надзор со стороны взрослых, объяснили в организации.
Комментарии
Пошёл нафиг Билл Гейтс!!!
Социальная дистанця то соблюдается сама по себе разбогатеть так за здрасте мгновенно никто не может.
ВОЗ ужесточила
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ВОЗ - продажная девка любителей летучих мышей
На официальном сайте ВОЗ я не нашёл этой хрени
Пошёл нафиг Билл Гейтс!!!
Надеюсь вы это не c PC под управлением Windows пишите?
Совсем что ли рехнулись?! Зимой на улице нельзя носить маски, это любой медик скажет. Она же моментально станет влажной, а это не только заражение тем,что оседает на маске, а ещё и + холодный влажный воздух, что приведёт и к ОРЗ и ОРВИ.
Маски носят идиоты и умирают в основном те, кто носит маски.
В университете я всегда открывал окно настежь перед лекцией, один препод всегда его закрывал, заходя в аудиторию, другая преподавательница всю лекцию читала при открытом окне. Она жива и здорова, а любитель затхлого воздуха давно умер.
Писарев (директор зооуголка в парке Индустриальном и депутат Едим Россию АКЗС, кто не знает) одел маски даже на скульптуры медведей. Вы считаете его идиотом?
местный, объясни уже ВОЗу что они дeбилы и профаны, что маска - как забор из рабицы от комаров.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) настаивает, что в условиях пандемии маску следует носить не только внутри помещений, но и вне их
А ВОЗ вообще вкурсе что они настаивают так вот на этом?!?!?!?!
Я даже сплю в маске.