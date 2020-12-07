Бывший глава Кош-Агачского района Ауельхан Джаткамбаев скончался в колонии

Бывший глава Кош-Агачского района Республики Алтай Ауельхан Джаткамбаев скончался 3 декабря на 67-м году жизни. Причины смерти не уточняются.

Напомним, что летом 2018 года суд приговорил Джаткамбаева к пяти годам колонии строгого режима за получение взятки. Наказание он отбывал в одной из исправительных колоний Республики Тыва. Тело Джаткамбаева доставили в село Жана-Аул, где 7 декабря состоятся похороны.

Как пишут "Новости Горного Алтая", Джаткамбаев родился 15 апреля 1954 года в Кош-Агачском районе. Политическая карьера началась в 1979 году с поста председателя профкома колхоза "Путь к коммунизму". В 1980 году он занял место секретаря парткома колхоза им. Калинина, а в 1982 году перешел на должность председателя Кош-Агачского райпо. Должность главы Кош-Агачского района Джаткамбаев занимал с 2000 по 2008 и с 2013 по 2017 год.

В разные годы избирался депутатом регионального совета, депутатом Верховного совета, депутатом Госсобрания. Награжден орденом "За трудовое отличие".