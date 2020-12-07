"Учительница в купальнике" из Барнаула участвует в конкурсе "ЯМоржиня"

Татьяна Кувшинникова / Фото: vk.com/tana80h

Бывшая учительница из Барнаула Татьяна Кувшинникова, прославившаяся на всю страну после фото в купальнике, участвует в конкурсе "ЯМоржиня". Его организует сообщество "Дерзкие моржи" при поддержке СоцПрофСпорта и Федерации зимнего плавания. Это своеобразный конкурс красоты среди любительниц холодной воды. Имя победительницы объявят в феврале в Санкт-Петербурге в рамках Всероссийского моржеслёта.

Напомним, Татьяна Кувшинникова стал известна на всю страну в 2019 году. Преподаватель русского языка и литературы, являясь членом Федерации зимнего плавания, сделала фото в купальнике на озере Пионерское в поддержку зимней Универсиады в Красноярске. После этого, по ее словам, в школе в отношении Татьяны организовали травлю. Инициатором стала мать одного из учеников, которую поддержала администрация учебного учреждения. В итоге Кувшинниковой пришлось уволиться.

В ответ учителя со всей России устроили "голый" флешмоб в поддержку учительницы. Его заметили и похвалили даже в Великобритании, а саму Кувшинникову пригласил на передачу "Прямой эфир" ведущий Андрей Малахов.

В итоге экс-учительница переехала в Москву, а позже – в Подмосковье. Недавно Татьяна родила второго ребенка.