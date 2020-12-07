СК возбудил уголовное дело из-за халатности при ремонте аварийного дома в Барнауле

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности чиновников при проведении капитального ремонта жилого дома на улице 1-й Западной, 47а.

По данным следователей, в 2013 году жильцы дома обратились с иском к администрации о возложении на нее обязанностей по капремонту. Суд полностью удовлетворил требования. Несмотря на это, городской комитет ЖКХ в течение шести лет не исполнял решение суда, из-за чего состояние здания ухудшилось и в 2020 году оценивалось как аварийное. Дом подлежал сносу.

Несмотря на результаты нескольких экспертиз, которые доказали угрозу жизни и здоровью жильцов, в апреле 2020 года власти заключили муниципальный контракт на ремонт суммой более 4 млн рублей. После частичного выполнения работ чиновники передали деньги подрядчику.

Эти действия повлекли причинение ущерба бюджету города на сумму более 1,5 млн рублей в связи с проведением ремонта в аварийном доме, что запрещено действующими законами, пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Напомним, что в мае 2020 года в одной из квартир во время восстановительных работ обрушился потолок. В это время хозяйка готовила пищу, и тяжелая штукатурка едва не свалилась ей на голову. Несмотря на это, представители администрации Октябрьского района осмотрели строение и не выявили угрозы жизни и здоровью, связанной с обрушением несущих конструкций.

Тогда власти напомнили, что здание включили в муниципальную программу "Барнаул – комфортный город" на 2015-2030 годы, а в 2020 году межведомственный комитет заключил муниципальный контракт с ООО СК "Эверест" на капитальный ремонт дома.

При этом сами жильцы оказались недовольны ремонтом. По их словам, проводимые работы даже косметическими можно назвать "с натяжкой". Жильцы дома записали видеообращение к губернатору Алтайского края Виктору Томенко с жалобой на некачественные работы.